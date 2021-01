Gruppe 5 i vaccinekø: Er vi glemt?

- Det er lidt svært, fordi man slet ikke får noget at vide fra Sundhedsstyrelsen.

- Jeg tror, at vi er mange, der er blevet lidt bekymrede for, om vi er blevet glemt.

Sådan siger KOL-patienten Marianne V. til DR Nyheder om at leve med en lungeprocent på 13 - i konstant frygt for at blive smittet med corona-virus - og vente .. og vente ... på at blive indkaldt til vaccinering.

81 år og slidt op: Vil forrest i vaccinekøen

Øget risiko for alvorligr covid-19-forløb

Marianne tilhører nemlig gruppen af særligt udsatte patienter, den der i Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender hedder 'Gruppe 5': Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særlig øget risiko for et alvorligt forløb med Covid-19. Den gruppe tæller næsten 200.000 danskere, men kun en sjettedel af dem har fået brev om vacinen - og kun 13.394 har fået første stik. Og DR Nyheder har talt med formanden for Lungeforeningen, der giver Marianne ret og kalder Sundhedsstyrelsens retningslinjer 'uklare' og 'forvirrende'.

Vaccinebrev provokerer: Jeg er ikke et fjols

Bliver glemt af egen læge

På DR Nyheders Facebook-side, er der adskillige, der deltager i vaccine debatten, og Lene K venter også med længsel på at blive indkaldt:

- Folk med kritisk/e sygdom/e, der ikke lige pt er i et sygehusforløb, bliver glemt af egen læge, skriver hun således og Helle P glæder sig bare til, at alle der vil, har fået stik et og to:

- Det bliver dejligt, når vi alle får vaccinen.

- Og hverdagen kan indfinde sig igen, skriver Helle.

Her siger hver tredje nej til vaccine