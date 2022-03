Grusom død

- Pludseligt søndag morgen faldt Pluto om med fråde om munden, og døde kort tid efter midt i køkkenet.

- I går har vi så desværre fundet nikotinposer i vores have, som ligger ud til en åben sti i Fuglekvarteret nær Ådumvej i Skjern.

- Og langs stien har vi fundet flere poser.

Dyrlæge: Det ligner forgiftning

Sådan skriver Bodil K. på Facebook-siden 6900 Skjern i et opråb til nikotintyggere og en advarsel til hundeejere. For den 12-årige Cairns-terrier Pluto var sund og rask indtil weekenden, og Bodil vil gerne gøre sit til, at andre hundejere ikke ender i samme triste situation.

Bodil's opslag - som du altså gerne må dele med alle der tygger nikotin eller ejer en hund - fortsætter således:

Tænk jer om og pas på

- Vores dyrlæge siger at symptomerne op til vor hunds død samt dødsårsagen er foreneligt med nikotinforgiftning.

- Dette er blot et OPRÅB og et håb om, at I som bruger disse poser fremadrettet vil tænke jer om, og benytte skraldespande, i stedet for at smide det i naturen, hvor det er til skade for dyr eller i værste fald små børn, der måske samler dem op og putter dem i munden.

- Ligeledes en venlig advarsel til andre hundeejere og forældre om at være opmærksomme på stierne og jeres hunde/børn, skriver Bodil, der har fået mange søde beskeder retur:

Grusom sidste tid



- Kondolerer. Hvilken grusom sidste tid, jeres hund måtte igennem.

- Vil krydse hvad krydses kan og bede til, at de der bruger det, ser dit opråb.

- Jeg håber der er mange som deler opslaget, så det kommer ud til flest mulige, skriver Else N. således og Carina J. skriver, at hun faktisk allerede ER opmærksom:

NIkotinposer stresser hundelufter

- Ja, kondolerer med hunden.

- Det kan faktisk godt være ret stresset, at gå med hund, når man hele tiden skal se efter de små poser, skriver Carina, men hvad tænker du?