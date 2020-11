Gulerodsforskers madpakke: Tror det hjælper mod kræft

En gulerodsforsker har påvist, at rotter, der får 'falcarindiol', som findes naturligt i gulerødder, får færre polypper. Og polypper er forstadiet til kræft

- Med det antal gulerødder, du spiser, får du da aldrig hverken cancer eller diabetes.

Sådan skriver Johnny N. i en af de 34 kommentarer, der er skrevet på JydskeVestkystens Facebook-profil om forsker og ph.d. i biofysik Eva Arnspang Christensen, der har forsket så grundigt i gulerødders forebyggende effekt i forhold til cancer, at hun mener, at de ret så billige og lettilgængelige orange rodfrugter burde udskrives på recept.

Konens svar: Nemlig

Og Johnnys kone, Kathrine, som åbenbart spiser mange gulerødder, har da også svaret ægtemanden med et:

- Nemlig.

Eva Christensen siger til avisen, at forsøg med rotter har vist, at dem, der fik falcarindiol, udviklede mellem 40 og 80 procent færre såkaldte polypper. Og da polypper er forstadiet til tarmkræft, så tøver Eva ikke med at sige:

- Den der med, at 300 gram gulerødder om dagen holder doktoren væk, den holder.

Altid tre gulerødder i tasken

Nationen! har bedt forskeren om at fortælle, hvordan og hvornår og hvilket omfang hun selv indtager gulerødder, og svaret er dejlig enkelt:

- Jeg spiser gulerødder hver dag.

- Jeg har altid tre gulerødder med mig i min madpakke.

- Det fine er, at de fungerer godt som en snack på farten mellem to møder, skriver forskeren til nationen!.

Cancer OG diabetes

Eva søger lige nu penge til at forske videre i gulerødderne – nu med fokus på diabetes, da én af de gener, gulerodsstoffet falcarindiol har effekt på, er et gen, der har betydning for udvikling af både cancer og diabetes.