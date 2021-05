Gulvtæppe-Poul: Aldrig har jeg følt mig så uvelkommen

Poul var til 'kærlighedseksamen' i Udlændingenævnet, hvor dommeren og to dommerfuldmægtige afgjorde, at hans ægteskab er proforma. Aldrig har han følt sig så uvelkommen

- Hej.

- Jeg mødte min kone på dating.dk i januar 2014 og vi begyndte at skrive sammen.

- Det udviklede sig så, og vi blev enige om at gifte os, da det var det, vi begge var interesseret i.

Blev gift i 2014 og fik afslag i 2015

- Jeg rejste så til Kina i min sommerferie(2014), og vi blev gift.

- Min kone kom så til Danmark oktober 2014, vi afleverede ansøgning om familiesammenføring, men fik afslag i februar 2015.

- Min kone fik 9 dage til at udrejse.

Sådan indleder Poul et brev om være voksen dansker, gift med en voksen kineser – og føle sig behandlet som et barn af de danske udlændingemyndigheder. For Poul og konens kærlighed ligner fup mener de, men det er Poul slet ikke enig med dem i. Hans brev – som han håber kan starte et oprør mod de stramme regler for familiesammenføring – fortsætter derfor således:

Og ét til afslag

- Udlændingestyrelsen påstod, at det var et proforma ægteskab, og min klage over den afgørelse blev afvist. Men vi fik at vide, at vi kunne søge igen.

- Det gjorde vi så og selv om jeg fik at vide, at der var 7 måneders behandlingstid, endte det med at vare 22 måneder.

- Vi fik igen et afslag.

- Denne gang klagede jeg til ombudsmanden, som bad Udlændingenævnet om at tage sagen op igen, og nu blev jeg indkaldt til møde.

Kan ikke forstå man ikke kan leve sammen i Danmark

- Det var i november og jeg mødte op i Udlændingenævnet, der ville høre på mig i 12 maks 15 minutter.

- De afgjorde sagen med endnu et afslag.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor man som dansker ikke kan få lov til at leve sammen med sin kone, selv om hun ikke er fra Danmark.

Har arbejdet med gulvtæpper i 36 år - og betalt skat

- Jeg har arbejdet siden jeg var 17 år og har aldrig lagt den danske stat til last.

- Jeg har betalt min skat – altid – og har været ansat i 36 år i et firma, hvor jeg lavede gulvtæpper.

- Min kone arbejder med hudpleje i den by hun bor i i Kina.

- Der er så mange udlændinge i Danmark, som bliver forsørget med blandt andet mine skattekroner – og mange som har fået en udvisningsdom.

- De må gerne blive i Danmark, skriver Poul, men hvad siger du?