Gymnasielev sladrer: De andre er på Facebook i timerne

Er der for mange, der går i gymnasiet? En nystartet 1.g-elev er ihvertfald rystet over sine klassekammeraters faglige niveua og deres opførsel.

- Han kan helt sikkert have ret i sin kritik af useriøse medstuderende, der laver alt muligt andet end de burde på deres computere.

- Det er dog for tidligt at kritisere det faglige niveau, når grundforløbet ikke er slut endnu.

- Det er meningen at grundforløbet skal skabe en blød overgang fra grundskole til gymnasie og alle elever skal kunne være med i alle fag, uanset om de vælger en sproglig, samfundsfaglig eller matematisk/naturvidenskabelig studieretning.

De skulle smides ud af gymnasiet

Sådan skriver Camilla C i en af de 199 kommentarer, et klagebrev fra en nystartet gymnasieelev har fået på Politikens Facebook-profil. I brevet sladrer eleven nemlig om sine klassekammerater, der 'er på Facebook eller Messenger, sidder og spiller eller kigger på mærketøj' i timerne. Og han klager over at han skal bruge tiden på at lære elementære grammatiske begreber som grundled og udsagnsled:

- De skulle smides ud af gymnasiet, simpelthen fordi de ødelægger det for så mange af os andre!

- Eller måske er det mig, der skal droppe ud, skriver eleven bl.a..



Og selv om der er adskillige, der mener, at gymnasiet skal oppe sig og være mere for de dygtige, stræbsomme og lærenemme, så er de fleste af kommentarerne fyldt med gode råd til klage-eleven, F.eks dette fra Politiken-læseren Grethe C:

- Der kan være så mange grunde til, at nogen vælger at sidde henslængt med mobilen. Det behøver ikke dække over dumhed eller dovenskab.

- Verden er som regel mere kompleks end som så.

- Gruppepres, mobning krav der kolliderer med 1000 andre krav eller hensyn, som hverken du eller jeg kender til. Find ud af det!

- Undgå at sætte dine kammerater i et dårligt lys som du jo gør. Du kunne jo ende med selv at blive et offer.

- Hvorfor spilder du din tid med at kede dig ihjel? Tag ansvar. Udvid dine menneskekundskaber når du nu får så meget serveret på et sølvfad. Dyk ned i deres motiver og bliv klog.

Du skal undre dig - find ud hvad de laver

- Du vil have sammenhænge, - i dybden med livet, du vil at verden skal åbne sig. Jamen hvad venter du på.

- Tror du trigonometri og differentialregning åbner mere for udsynet. Du skal undre dig i mange flere retninger end det.

- Find ud af hvad der i virkeligheden udspiller sig for dine øjne når du ser unge forspilde deres muligheder, skriver Grethe, der har fået 27 likes (det hedder anbefalinger på Politikensk), men hvad tænker du?