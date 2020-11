Gymnasielev: Velformulerede muslimer er 'irriterende'

nationen! har modtaget endnu et brev fra en elev på Ørestad Gymnasium, der er glad skolens forbud mod religiøs udfoldelse. Der er nemlig lige nu en kampagne i gang for at få det fjernet

- Hej

- Hizb ut-Tahrir har været ude ved Ørestad Gymnasium og dele materialer ud. Det har I skrevet om.

Hizb-ut Tahrir kylet væk fra gymnasium: Advarede mod hor

- Og for cirka en uge siden var der så nogle gymnasieelever her på Ørestad Gymnasium, som delte nogle flyers ud.

- De har åbenbart fået lavet en gruppe, hvor de kæmper for at få et 'stillerum' på Ørestad Gymnasium. Men alle ved, at det kommer til at blive brugt som et bederum.

Nogle har konverteret til islam

- Der er nok 100 indvandrere/muslimer i gruppen, men der er også etniske danskere - nogle af er endda konverteret til islam.

- De snakker om at lave en bod på Ørestad Gymnasium, hvor de vil tale om projektet og på den måde få flere elever til at hjælpe dem.

Der må ske noget

Sådan indleder en elev fra Ørestad Gymnasium et brev til nationen! om at gå i gymnasiet - og føle, at man hele tiden er deltager i en debat om religion. Eleven tør ikke stå frem med navn (nationen! kender det selvfølgelig), da han er bange for, at han vil blive konfronteret med endnu mere religiøs snak, end han gør i dag, hvis hans navn kommer ud.

Men han synes, det er vigtigt - især fordi det - som han skriver - 'nu er anden gang, og der må ske noget nu ellers bliver det værre'. Hans brev - som rektor Mads Skrubbeltang kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

Man skal hele tiden diskutere politik og religion

- Men ...

- Man kan ikke få ro i pausen, og man skal hele tiden skal tage stilling til alt muligt.

- Og som helt almindelig gymnasieelev synes jeg det er irriterende, at et gymnasium bliver brugt til at føre en politisk kamp.

- De troende er ikke spor bange for diskussioner angående politik og religion, og de konfronterer ikke-muslimer med alt muligt, som 'hvad er meningen med livet' og andre filosofiske spørgsmål.

Velformulerede og gode til at overbevise

- Nogle elever - som har gået på andre gymnasier, hvor der også var muslimer - fortæller, at det der foregår her, er helt særligt for Ørestad.

- For de andre steder talte muslimerne slet ikke om islam. Det gør de her.

- Og de er velformulerede og gode til at overbevise andre om islam.

- Jeg vil gerne være fri for politisk diskussion på et gymnasium og fokusere på det at gå på gymnasiet.

- Min store bekymring er at dem, der har konverteret til islam har gjort det fordi der foregår det her på gymnasiet.

Vil af med forbuddet mod religiøs udøvelse

- De vil også have fjernet forbuddet mod religiøs udfoldelse.

- Det er ellers en god regel, som gymnasiet har. Men de er imod den, skriver eleven, der altså gerne vil have de religiøse elever stoppet.

Rektor: Det er stoppet nu

nationen! har bedt rektor om at svare på, om han godt kan forstå, at nogle (herunder nogle muslimer) gerne vil have et stillerum, og om han kan forstå, at nogle elever ikke bryder sig om, at religion fylder i pauserne. Og hvem han holder med. Hans svar lyder således:

- Hej.

- Der er ikke religiøs udfoldelse.

- Og fremadrettet bliver der ikke delt materiale ud eller indsamlet underskrifter.

De kender vores retningslinjer

- Jeg har talt med de to elever, der vil have stillerum, og de kender vores ordensregler, skriver rektoren - der ikke mener, at der er en sag - til nationen!, men hvad tænker du?