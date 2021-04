Gymnasiepige flygtet: Vil ikke til Syrien

Hvad gør man, hvis man er syrisk flygtning i Danmark - og får at vide, at man ikke får forlænget opholdstilladelsen?

- De ville ikke til Syrien, men flygte til et andet land.

- Hun sagde ikke hvorhen.

Sådan fortæller en lærer på Egedal Gymnasium og HF til sn.dk om en syrisk gymnasiepige fra 3.X, hvis familie i februar fik inddraget deres opholdstilladelse i Danmark. Ligesom hundredevis af andre syrere.

Slettede alle sine profiler

Pigen havde været nervøs i flere måneder, da rygter om at syrere i Danmark kunne risikere at miste opholdsgrundlaget bar begyndt at florere. Og da brevet kom, var pigen og familien hurtige til handle:

- Hun slettede alle sine sociale medier-profiler og gik under jorden.

- Vi har ikke hørt fra hende siden, siger læreren til avisen, der også har også talt med tre af den syriske piges veninder fra klassen, der læste om pigens frygt for at blive sendt tilbage til Syrien på klassens gruppechat.

Jamen hun havde fået midlertidig beskyttelse

Veninderne blev meget påvirkede, skrev et læserbrev om det uretfærdige i at udvise en velintegreret elev - endda kort før studentereksamen. Men i den ene af de to kommentarer, der er skrevet på sn.dk' Facebook om familien, er der ikke megen forståelse at hente:

- Jamen, hun er jo syrer og har fået midlertidig beskyttelse.

- Det er da indlysende, at hun og familien skal hjem, når beskyttelsesbehovet ikke længere er der.

- Hvis nu familien rejste ud, som de indlysende burde, så kan det da godt være, hun kunne få lov at tage sin eksamen først.

- Men det er jo ikke det, det handler om, vel ... VEL! - Det handler jo ALTID om at gøre flygtninge til indvandrere. Således også her, skriver Morten L, mens Jens l - der har skrevet den anden kommentar - mener at udvisningerne til Syrien hviler på et meget tyndt grundlag:

Danmark eneste land i verden der synes Syrien er sikker

- Danmark er det eneste land i verden, der 'synes' at Syrien er et sikkert land - dog ikke så sikkert at de tør lade ambassadefolk arbejde dernede.

- Otte ud af tolv kilder, der har leveret info til sikkerhedsrapporten, siger at deres ord er blevet manipulerede, og at rapporten er misvisende.

- De 'fordømmer på det stærkeste' regeringens beslutning, skriver Jens.

Får 57.959 i hånden for at rejse

Danmark vil gerne hjælpe flygtninge og familiesammenførte med at vende hjem til deres hjemland, og vil også gerne støtte økonomisk. De seneste to år er der således 250 syrere, der er vendt hjem - en familie kan få flere hundrede tusinde kroner, som du kan læse her.