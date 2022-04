Gyser: Det er gået den forkerte vej

Ny meningsmåling om folkeafstemningen om EU-forsvarsforbeholdet er skidt nyt for de politikere, der vil afskaffe forbeholdet. For ja-siden taber terræn, mens nej-siden vokser.

- Ikke mere magt til EU.

- Det er simpelhen gået den forkerte vej, de sidste mange år.

- Så det bliver et NEJ 'tak' herfra.

Ja-føringen skrumper fra 15 til 9 procentpoint

Sådan skriver Johnny S. i en af de 1600 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om en ny måling fra Epinion, der viser, at 36 procent vil stemme ja, og 27 procent vil stemme nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet. For tre uger siden viste en tilsvarende Epinon-måling for DR at 38 procent ville stemme 'ja' til at afskaffe forbeholdet, og at 23 procent ville stemme nej. Ja-siden føring er altså skrumpet fra 15 til ni procentpoint:

Et ja forpligter

- Jeg stemmer nej, og hvis man lytter til ungdomspartierne, så anbefaler de et NEJ.

- Vi der er lidt ældre burde nok lytte til hvad fremtidens danskere ønsker, skriver Jane E., der synes at folk der er i tvivl, skal nej, fordi det altid kan laves om:

- Et ja forpligter, skriver Jane.

Danmark skal selvfølgelig forme Europa

Mads T har fået mere end 200 likes for den her:

- NATO er bedste garanti for vores sikkerhed. Så jeg stemmer NEJ, skriver Mads, mens Kathrine R. har fået 150 likes for den her:

- Lige nu har Danmark ingen indflydelse på Europas sikkerhedspolitiske fremtid - vores forbehold lukker munden på os selv og jeg kan ikke forstå, hvorfor nogle vil standse Danmark fra at forme Europa.

- Vi er det eneste land i Europa med et forbehold - vi er det eneste land, som ingen behøver at lytte til, når det kommer til Europas forsvar.

- Jeg stemmer ja, for selvfølgelig skal vi forme Europa, skriver Kathrine, men hvad tænker du?

Voxmeter spørger hver uge cirka 1000 repræsentativt udvalgte danskere om folkeafstemningen. I Voxmeters målinger går ja-siden også markant tilbage. Screenshot: Voxmeter

--------- SPLIT ELEMENT ---------