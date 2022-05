Ha ha: Det gik ikke så godt

- Med alle de jubelglade EU-partier på borgen er danskerne nu engang bedst stillet og beskyttet ved at bevare vores forbehold!

Sådan skriver Paw K. i en af de mere populære af de i alt 1100+ kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om partilederdebatten i går aftes.

Screenshot fra DR Nyheders Facebook-profil.

Min tillid er væk

Opslaget har fået 551 likes, men usædvanligt nok er der endnu flere grinende smileys, nemlig 652. Og kigger man ned over kommentarerne, kan man se, at folk, der gerne vil afskaffe forsvarsforholdet, ikke er ret aktive på DR's Facebook:

- Hvis politikerne på borgen skal bestemme, ved vi aldrig hvad de finder på .

- Vi ser at de, når de er valgt, løber fra alt de har lovet.

- Min tillid er i hvert fald væk, skriver Maki D, der har fået 92 likes for den analyse:

Ren valgkamp

- NEJ til ophævelse af EU-forbeholdet.

- Nato er vores forsvarsalliance, danske soldater skal ikke sendes i krig i Afrika udsendt gennem en EU-hær, skriver Anette D, der har fået 287 likes.

- Det program var ren valgkamp for ja-siden.

- Skammeligt, DR, skriver Charlotte B., der har fået 87 likes. Og i går spurgte nationen! da også DR, hvorfor de havde inviteret ti ja-sigere, og tre nej-sigere til debat. Og det svarede Thomas Falbe, chefredaktør i DR Nyheder, på sådan her:

DR: Alle synspunkter får plads

- DR tager sin opgave med at understøtte demokratiet meget alvorligt, og vi bestræber os på at give alle synspunkter en plads i debatten frem mod afstemningen om forsvarsforbeholdet 1. juni. Det handler for DR alene om at sikre det bedst tænkelige oplysningsgrundlag og motivere vælgerne på tværs af alder og geografi til deltagelse i afstemningen.

DR skal ikke kun levere oplysning

- Men DR's rolle ikke kun er at levere faktuel oplysning, men også at skabe rammerne for en politisk diskussion, som en afstemning om EU-forbehold helt nøgternt også er.

- Så når det konkret drejer sig om hvem, der skal deltage i partilederdebatter, er vi dog nødt til at foretage en principiel afgrænsning. Det sker for at sikre lighed for alle parter.

Og det er politikere der skal stemme om lovforslaget

- Derfor har vi besluttet, at kun de partier, der i dag er repræsenterede i Folketinget, kan deltage i partilederdebatterne.

- Det skyldes, at det udelukkende er det nuværende folketing, der skal stemme om det lovforslag, der ligger til grund for afstemningen.

- Øvrige politiske institutioner, organisationer, bevægelser - opstillingsberettigede, men endnu ikke valgte partier - er således ikke involverede i at afgive stemme i Folketingssalen, for eller imod ophævelse af forsvarsforbeholdet.

Der kommer jo 14 - alle synspunkter vil være til stede

- Det betyder dog stadig en repræsentation af 14 forskellige partier i debatten, så vi håber, at alle synspunkter vil være til stede, skriver DR.

Ifølge de nyeste meningsmålinger fra Epinion og Voxmeter vil 38-41 procent af danskerne stemme ja, til at afskaffe forbeholdet, mens 27-35 procent vil stemme nej, men hvad tænker du?