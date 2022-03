Et voldsomt flertal af de 27.097 nationen!-læsere, der indtil nu har deltaget i debatten om russisk gas i danske rør, synes, Danmark og Europa skal stoppe importen for at at straffe Putin. Men hvad siger de, der bruger gas?

- Det er let at foreslå at lukke for naturgassen, hvis ens bolig opvarmes med billig fjernvarme, som hovedparten her i landet.

- Boliger med naturgas-opvarmning, dem er der ca. 400.000 af, har allerede fået en kæmpe ekstra regning på omkring 100 procent i forhold til sidste år.

Ekstraskat til fjernvarmekunder

- Og hvis naturgassen lukkes fra Rusland, ender prisstigning måske mellem 200 eller 300 procent - mange vil få en regning på omkring 100.000 bare for opvarmning, hvis det sker.

- Vil alle jer med billig fjernvarme, være villige til at give 500 kr. ekstra pr. måned til hjælp til dem med naturgas? Ellers er det jo en gratis omgang at forslå afskaffelse af russisk gas.

Øv øv - alt kører på gas

Sådan skriver Henrik H i en af de cirka 2000 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil skrevet om de millioner og atter af millioner af danske kroner, der lige nu havner i Rusland som betaling for gas. Og mange danskeres ønske om at stoppe for gassen.

Rusland leverer i omegnen af 40 procent af den gas, der bliver brug i Europa - og noget, der ligner en tredjedel af den gas, der bliver brændt af i Danmark (cirka 25 procent af gassen her i landet er nemlig biogas). Og Henrik er ikke den eneste gaskunde, der synes en prop i de russiske rørledninger til Europa vil ramme skævt:

- Alt her hos mig kører med gas. Varmt vand og varmen.

- Jeg har ikke brænde ovn eller anden varme kilde, så øv øv.

Ha ha - jeg bruger ikke gas

- Og hvis priserne fortsætter deres himmelflugt, så må jeg alligevel aflevere nøglen til mit lille hus, skriver Dina J, der er flex-jobber uden ret mange penge. Niels H skriver denne her barske kommentar:

- Haha, jeg bruger ikke gas, og dem der gør er selv skyld i det. Trump har advaret Europa mod at blive for afhængig af russisk energi mange gange, men ingen lyttede, skriver Niels.

Nogle gaskunder får penge fra staten

De stigende gaspriser fik for tre uger siden regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet til at afsætte en mia. kroner til en skattefri varmecheck til dem, der er hårdest ramt af de voldsomme prisstigninger på varme. Der er ikke sat nogen dato på, hvornår pengene - cirka 3750 pr. modtager - kommer, men hvad siger du?