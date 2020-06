Håber det værste: Egoistiske røvhuller

De åbnede grænser og danskernes muligheder for at rejse ud, skaber voldsom debat. Men er man egoist, hvis man rejser udenlands i sommer?

- Jeg er ikke egoist, så jeg bliver hjemme og udviser samfundssind ..

- Mine forældre lærte mig at tænke på andre.

Danskernes rejselyst til Europa eksploderer

Juhu: Bare de har det sjovt

Sådan skriver Christina C i en af de cirka 600 kommentarer, der er skrevet på nationen! og Ekstra Bladets Facebook om de udlandsrejselystne danskere, der lige nu leder efter rejsemål under varmere himmelstrøg.

Og Christina - der har fået 57 likes og seks hjerter for sin kommentar - er langtfra den eneste, der bruger ordet egoister.

- Tænker bare de er en flok egoister, der er skide ligeglade med andres helbred, bare de har det sjovt.

Håber de strander i udlandet

- Juhuu, skriver Erik N, og Rikke H er også vred - og anelsen ond:

- Håber sgu de egoistiske røvhuller, der har så travlt med at rejse, strander i udlandet, fordi vi er nødt til at lukke grænser igen, skriver Rikke.

Selvcentrerede

En anden Rikke - hun hedder N til efternavn - bruger et lidt længere ord med samme betydning:

- Det er ufatteligt, at nogle folk er så selvcentrerede. Vi har lige været lukket ned. De ældre skulle blive hjemme. De ældre, som bor på plejehjem måtte ikke få besøg etc.

- Alligevel bliver grænserne åbnet og folk rejser ud, og andre får lov at rejse ind.

- Ja, vi kan også blive smittet i Danmark, men her har man så mulighed for at finde smittekilden, skriver Rikke, der også peger på at folk bør lægge deres penge i Danmark. Og nationens! 'MigSelv007' tror slet ikke det bliver spor sjovt at rejse udenlands:

Ferie med masker

- Der er nogle der bliver svært skuffet, når de finder ud af, at de skal gå rundt med masker.

- Så kan vi andre se hvem fjolserne er.

Kan ikke komme hurtigt nok til Spanien

Siden torsdag eftermiddag har mere end 32000 læsere svaret på, om de nye betingelser for udrejse får dem til æbdre sommerferieplaner, og det svarer en fjerdel ja til. En af dem er muligvis Tina S.:

- Har kun ventet på at kunne komme tilbage til Spanien.

- Så ja, jeg tager afsted nu der siges ok for det, skriver Tina, men hvad tænker du?