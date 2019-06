Håbløse tankstationer: Torben kører til Holland for at tanke

Torben N får dårlig samvittighed op klimaets vegne, når han fylder diesel på sin varevogn, og det irriterer ham, at der ikke er noget alternativ her i landet.

- Hej.

- Jeg undrer mig rigtig meget over at danske tankstationer er så langt - håbløst langt - bagud i forhold til at gøre noget for miljøet og klimaet.

- Og at de danske politikere ikke gør noget.

Har en god ven i Holland

Sådan lød det forleden, da Torben N ringede ind til nationen! for at sætte gang i en klima- og brændstofsdebat. Torben - som driver en mindre håndværkervirksomhed og ejer/leaser adskillige dieselbiler - får nemlig dårlig samvirttighed, når han køber diesel, og da han ved - og har prøvet - at køre på et alternativ, så fatter han ikke, at der ikke sker mere på de danske tankstationer. Hans brev - som dem, der driver Shells tankstationer i Danmark svarer på nedenfor - fortsætter derfor:

- Jeg har en god ven i Holland, som jeg besøger, og når jeg er dernede er jeg begyndt at tanke min bil helt op med det såkaldte GTL, flydende gas/diesel, og jeg fylder endda også nogle ekstra dunke med GTL.

Går lige i Iveco'en

- Det er ret utroligt, at det kan gå lige i Iveco’en, og faktisk er GTL’en blevet en ekstra grund til at besøge min ven.

- Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at i spurgte bl.a. dansk Shell, hvorfor det skal være så besværligt at købe GTL her i vores åh så klimabevidste og grønne land.

- - Det sviner jo meget mindre end diesel, skriver Torben N. og nationen! har derfor spurgt Shell, som skriver, at der er GTL-planer for Danmark - men de skriver ikke hvornår, de planer bliver ført ud i livet:

- Det er korrekt, at GTL i dag kun bliver solgt til private på en håndfuld Shell stationer i Holland.

Vi arbejder konkret

- Det er lavet på naturgas, men er et flydende brændstof som erstatter diesel uden videre.

- Og noget af det helt særlige ved GTL er, at det tilbyder et renere alternativ til diesel, der sænker udledning af skadelige partikler, som CO og NOx.

- Vi arbejder derfor konkret med at gøre plads i tankene til at sælge Shell GTL, når vi bygger nye stationer i den kommende tid, skriver Søren Møller Maretti, Retaildirektør hos DCC Energi, der driver Shell-stationerne i Danmark, der samtidig oplyser, at der er GTL i Danmark .- men at det bliver solgt i store portioner til lastbiler, entreprenørmaskiner, busser og nordjyske tog.