Hån fra Australien

I Melbourne er tusindvis af mennesker samlet til storskærm for at se landskamp. Imens bliver der gjort grin med stemningen på selve stadion

- Australien forsøger at skabe historie i Qatar ved at gå videre til VM-knockout-fasen.

- Men det føles som om at det - undtagen en lomme af Socceroos-fans - interesserer ret få mennesker.

Gider ikke: Landskampsfest aflyst

Næsten ingen stemning

Sådan skriver det australske medie News.Com.au på forsiden lige nu om det nervepirrende opgør mellem Danmark og Australien, som er i gang lige nu. Og den engelske fodboldkommentator Mike Keegan fra Daily Mail er enig:

- Stadion er halvtomt og der er næsten ingen stemning.

- Den første mexicanske bølge kom efter 12 minutter. Det føles som om, mange af de mennesker der er her, er ligeglade med kampen skriver han på twitter:



Den australske nyhedsgigant kan fortælle, at der - mens fodboldfester er aflyst i Danmark pga af manglende opbakning - er samlet tusindvis af fans på bla. Melbournes Federation Square, og at stemningen her er helt i top. Selv om - eller måske fordi - det er midt om natten.