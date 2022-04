Håndværker-alarm: Det svier

Danmark kommer til at mangle op mod 100.000 faglærte håndværkere i 2030. Gymnasiet er nemlig ved at udkonkurrere erhvervsuddannelserne.

- Det er desværre en udvikling, der startede for længe siden.

- Især fra starten af 00’erne raslede det ned i optaget til erhvervsuddannelserne, fordi alle skulle være vidensarbejdere, helst via universitetet.

- Det svier til os nu.

300 millioner: Håndværkere skal bo lækkert

Årelang nedtur

Sådan siger Kasper Munk Rasmussen, chefkonsulent og uddannelsesansvarlig i SMVdanmark om tal fra Danmarks Statistik, der viser, at gymnasiet er ved at tæske erhvervsuddannelserne ud af banen. Allerede i dag har mange virksomheder nemlig svært ved at finde kvalificerede lærlinge, og det bliver desværre kun værre i fremtiden.

Den blå kurve er de gymnasiale uddannelser - der grønne er erhvervsuddannelser. Kilde: Danmarks Statistik

Månedsløn på 30.000 kr: Ærgerlig situation

Høj kurs: I er hyret

- Ud af de personer, der var 25 år i 2021 og som havde fuldført en ungdomsuddannelse, havde 23,1 pct. taget en erhvervsuddannelse.

- Det er en fortsættelse af den årelange udvikling, hvor erhvervsuddannelserne udgør en mindre og mindre andel af fuldførte ungdomsuddannelser.

- De sidste ti år er andelen faldet med mere end 15 procentpoint, da det i 2011 var 38,3 pct. af de 25-årige med en ungdomsuddannelse, der havde taget en erhvervsuddannelse, skriver Danmarks Statistik, men hvad tænker du?