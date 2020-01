Hånlig Dan Jørgensen: Svaret er nej

Klima-Dan afviser, at atomkraft er en del af klimaløsningen, og anbefaler, at man tager ud og kigger på en vindmølle. Er du enig?

- Ekstra Bladet vil nu have mig til at sætte atomkraft på dagsordenen.

- Kunne det ikke være noget for Danmark med sådan et atomkraftværk eller to, spørger man på lederplads 28. november.

- Svaret er nej.

Modtager gode råd med kyshånd

Sådan indleder Dan Jørgensen, klima-, energi- og forsyningsminister, et brev om den leder, Ekstra Bladet skrev om den danske klimalov i slutningen af november.

En leder, der bl.a. nævnte, at 42 procent af svenskerne ønsker, at der bygges nye reaktorer, og at man i Tyskland og Frankrig diskuterer, hvordan man kan udsætte ellers planlagte udfasninger af atomkraft.

Og at Danmark også har brug for el, når der er vindstille, og at vi derfor allerede modtager strøm fra kernekraftværker i Sverige og Tyskland. Men den slags bider ikke på Dan Jørgensen, der fortsætter sit brev således:



1970'ernes Østtyskland har ringet

- Efter stort set ikke at have skrevet om klimaspørgsmålet i de årtier, hvor problemet har vokset sig stadigt større, er Ekstra Bladet pludselig blevet ekstremt utålmodige.

- Der går ikke en uge, uden at de forlanger hurtigere klimahandling fra mig.

- Jeg undrer mig selvsagt over, hvor den kritiske pen var henne, da den forrige regering systematisk sjoflede det grønne i fire år, men jeg glæder mig alligevel over, at avisen nu har fået øjnene op for vigtigheden af klimakampen.

- Og jeg modtager med kyshånd alle gode råd.

- Dog må jeg sige, at ønsket om at sætte atomkraft op i Danmark undrer mig.

Der er langt bedre og billigere grønne alternativer

- Har Ekstra Bladet ikke opdaget, at der nu er langt billigere og bedre grønne alternativer?

- Uden de store sikkerhedsrisici og medfølgende affaldsproblemer, som atomkraft medfører.

- Så Poul Madsen: 1970’ernes Østtyskland har ringet. De vil have deres atomkraft-argumenter tilbage.

- Tag hellere ud og kig på en vindmølle en dag. Du ved, dem vi byggede, mens I havde travlt med at skrive om noget andet, slutter ministerens brev, men hvad tænker du?



