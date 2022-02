Hård tone til Lone: Bliv dog hjemme

1000 indlagte og 30.000-40.000 nye smittede hver dag. Lone B. synes, det er alt for tidligt at slække på coronarestriktionerne - men mange synes, hun bare skal blive hjemme, hvis hun er bange for folk, der ikke bærer mundbind

- Hvad har du forestillet dig?

- At børnene og de unge skal undervises over nettet for evigt, fordi du har et dårligt helbred?

Kan ikke lukke Danmark pga. af dig

- Beklager, men vi kan ikke indrette virkeligheden, eller samfundet, efter dit dårlige helbred.

- Nu får du dit fjerde stik, og synes stadig vi skal holde Danmark lukket - af hensyn til dig.

Sådan skriver Mikkel G til nationen! om Lone B, der i går spurgte, om der var andre end hende, der synes at det er for tidligt, at vi dropper coronrestriktionerne.

Tre ud af ti læsere: Enig

I en afstemning, som mere end 5000 læsere har deltaget i, får Lone opbakning fra 30 procent - mens 42 procent synes det er et fint tidspunkt. Hver fjerde synes aldrig, restriktionerne skulle have været indført, og rigtig mange af de 1900+ Facebook-kommentarer, der er skrevet til Lone, er skrevet på melodien: 'Bliv hjemme hvis du er bange.'

Kan godt forstå Lone

En af dem, der bakker Lone op, er Inge A.:

- Det er meget fejlagtigt, at denne virus nu har fået status af såkaldt 'ikke samfundskritisk sygdom'.

- Jeg kan godt forstå, hvis Lone er bange.

Tåbeligt at hygge rund uden mundbind

- Sandheden er jo, at alle sådan set må kunne betragtes som værende i risikogruppen, da ingen på forhånd med sikkerhed kan vide, om de kan tåle virus eller ikke.

- Så det er da fuldstændig tåbeligt, at folk nu snart kan hygge rundt uden mundbind.

- Tilsyneladende virker det, som om der nu udlægges en strategi, der går på, et 'Lev eller dø princip.

Ingen respekt for hverken liv eller død

- Og det er i høj grad skræmmende.

- Risikogrupperne går en svær tid i møde, for det kniber med medmenneskeligheden, rummeligheden og forståelsen i det danske samfund.

- Eller har menneskeheden bare ændret sig så radikalt, at der ingen respekt er længere for hverken liv eller død, skriver Inge A.

Loven burde beskytte os handikappede

Lone - der selv er fysisk handikappet og lider af kronisk immunforsvarssygdom - synes, at mange af 'bliv hjemme'-kommentarerne er decideret ubehagelige, men hun stopper ikke sin kamp. Og hun har fundet en lov om forskelsbehandling, der - som hun læser den - burde føre til, at restriktionerne genindføres.

- Jeg mener, at regeringen har lavet et lovbrud (endnu et ! ) over for dele af lov om forbud mod forskelsbehandling af handikap, skriver Lone, der har sendt det her foto med af loven: