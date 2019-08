Hårde tider for genbrug: Affalds-regningen stiger

Dem der skal sælge dit sorterede affald videre, har det svært, så derfor skal borgere i Fredericia nu betale mere end 3000 kr for at få hentet affald.

- Efter at Kina er stoppet med at modtage genbrugsplast, er behandlingsprisen for plast steget.

- For indsamlet papir og pap har der i det seneste år været meget lave afsætningspriser.

- Senest er priserne på indsamlet metal faldet.

- En af grundene hertil er, at USA har indført told på stål fra Europa.

Højere takster i 2020 anbefales

Sådan lyder punkt i punkt 43 i dagsordenen for Miljø- og teknik udvalget i Fredericia, der holder møde i dag ifølge kommunes hjemmeside. Kommunens affaldsindsamling er et såkaldt 'hvile-i-sig-selv'-system, og de lave priser kommunen kan får for det indsamlede affald, betyder at borgerne nu skal betale mere:

- Etablering af nye indsamlingsordninger, med blandt andet organisk affald, kræver investeringer i beholdere herunder også nedgravede beholdere.

- Ligeledes kræver indførelsen af de nye ordninger et stort arbejde i forhold til formidling og vejledning af borgere, hvis ordningerne skal blive en succes.

- Indsamlede genanvendelige materialer har i den seneste tid haft en negativ prisudvikling.

- På baggrund heraf anbefales en generel forhøjelse af taksterne i 2020, skriver kommunen i dagsordenen