Hadet eksploderede i Holbæk: Stormoské får nej

Tyrkisk-Islamisk Kultur- og Undervisningscenter i Holbæk har 400 medlemmer og vil gerne have en større mosk. I går fik de med byrådstemmerne 17-13 'nej' til at flytte til en 3000 kvadratmeter nedlagt bowlinghal.

- Synd, at de stakkels mennesker hele tiden skal løbe panden imod en mur ...

- Og potentielt problematisk ift Grundloven at blive ved med at finde på dumme undskyldninger for at give dem fingeren.

- Og så påstår lidt over halvdelen af danskerne, at vi ikke har racisme i Danmark ...

- Ja goddaw do..

Flytning forbudt i et demokratisk land

Sådan skriver Johnny K. i en af de 66 kommentarer, der er skrevet på TV2 Øst's Facebook-profil om det flertal i Holbæk Byråd, der i går sagde nej til at tillade den lokale forening Tyrkisk-Islamisk Kultur- og Undervisningscenter at indrette en ny og større moské i en tidligere bowlinghal. Og Johnny - der har fået 16 likes - er ikke den eneste, der ærgrer sig:

- Hvad sker der???

- Undrer mig over, at man i et demokratisk land ikke kan flytte en eksisterende forening til andre lokaler, skriver Mesut T, mens Simon B har høstet hele 30 likes for denne tak:

Dybt skuffet over Venstre

- En stor tak til Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i Holbæk byråd, som i aften har sagt klart NEJ TAK og dermed sikret et flertal mod at erstatte Holbæks bowlingcenter med en stor islamisk moské med kønsopdelte bederum, koranskole, osv. klos op ad Vangkvarteret, som er på Boligministeriets ghettoliste.

- Af hjertet tak!

- Til gengæld er jeg dybt skuffet over Venstres støtte til dette afskyelige islamiske projekt, skriver Simon. Rasmus Brandstrup, der sidder i byrådet for Venstre, stemte nemlig for en flytning til de større lokaler - og Simons kritik stod ikke alene:

Se også: Kom så, Mette: Muslimer bliver kaldt cancer og affald

Hadet eksploderede på Venstre-mands Facebook

- Jeg lagde et indlæg på Facebook, hvor jeg forklarede, hvorfor jeg støtter flytningen af moskéen – og så eksploderede det bare med svinske, hadske kommentarer, har Rasmus Branstrup fortalt TV2 Øst.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen er Socialdemokrat, og hun stemte nej:

- Ikke fordi jeg er imod en moské i Holbæk, men fordi jeg er bekymret over omfanget af de kulturelle aktiviteter i centret, der kommer til at ligge tæt op ad boligområdet Agervang.

Placering er et problem for integrationen

- Det kan give udfordringer for sammenhængskraften og integrationen, siger hun til den lokale TV2-station, men hvad siger du?

Foreningen har ifølge TV2 Øst set på adskillige andre steder i Holbæk Kommune - men kommunen vil eller kan ikke fortælle, hvor de mener en ny moské med plads til op mod 400 mennesker kan ligge.