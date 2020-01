Hængt ud: 14-årig butikstyv afleverer t-shirt til 3000 kr.

- Helt i orden.

- Det hjælper også politiet, og samtidig bliver tyvene hængt ud.

- Top herfra.

Videofilm på Facebook virkede

Sådan skriver Ivan L i en af mere end 500 kommentarer, der er skrevet på Midtjyllands Avis og TVMidtvests Facebook-profiler om tyveriet af T-shirts for 6000 kr i fredags i Silkeborgs-butikken Laura Thomsen Luxury.



Koster 3000 kr stykket

For ejeren lagde nemlig - som han plejer når han er udsat for tyveri- overvågningsvideoen af de to unge mænd, der nappede de to dyre Moncler-T-shirts på Facebook. Og det virkede, for den ene tyv har nu afleveret mode-trøjen tilbage:

- Jeg kan godt forstå, at der står en dreng tilbage med røde ører.

- Og jeg kan som forælder også sætte mig ind i deres situation.

Drengen og forældrene kommer til kaffe

- Jeg har aftalt med drengen og forældrene, at vi mødes fredag til en kort kaffesnak for at få hele sagen rundet af, siger ejer Henrik Thomsen til Midtjyllands Avis, der har været på besøg i nogle af de andre af butikker i Silkeborg, for at høre, hvad de mener om at bruge Facebook istedet for politiet. Og de bakker op om Thomsens Facebook-politik:

- Politiet efterforsker ikke en skid.

- Hvis han ventede ville de aldrig opklare sagen, skriver Ali T i en af de kommentarer, der er skrevet, mens Jørn R synes det er en glidebane, at svare på en ulovlig handling med endnu en ulovlig handling:

Selvtægt er ikke løsningen

- Jeg har stor forståelse for det frustrerende i at få besøg af tyveknægte, men det holder ikke, at tro at løsningen er selvtægt.

- Det er politiet der efterforsker, og herunder afgør hvem der skal efterlyses med foto, og det er domstolene der dømmer. Det sikrer at alle er lige for loven.

Politikerne må se om der ressourcer nok

- Er der områder hvor det ikke funger, må politikerne se på om der er tilstrækkelig med resurser, eller andre ændringer der skal til - det mener jeg også de er i gang med, såvel den forrige som den nuværende regering, skriver Jørn, men hvad tænker du?

Henrik Thomsen har tidligere fået bøde for at bruge facebook til at fange tyve, og det har andre butiksejere også:

