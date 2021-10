Hafaz nægter: Vil ikke have førtidspension

Der mangler arbejskraft, siger politikerne og erhvervslivet. Men hvad så med at ansætte de ledige, spørger Hafaz S, der vil forsøge sig selv og familien - og faktisk har adskillige års erhvervserfaring

- Jeg sidder i kørestol, men bevæger overkroppen og skriver (langsomt) og betjener telefon og computer fint.

- Jeg er født og opvokset i Danmark og taler og skriver flydende dansk.

- Men jeg oplever gang på gang at blive afvist på mine jobansøgninger på trods af, at virksomhederne skriger på arbejdskraft.

- Og råber op om tolerance, inkludering og ligestilling.

Der er noget helt galt

Sådan indleder Hafaz S, 45 år, et brev til nationen! om at sidde hjemme i sin kørestol og høre den ene nyhed efter den anden om at erhvervslivet mangler kvalificeret arbejdskraft – og selv modtage afslag på afslag på afslag.

Jeg vil klare mig selv

Hafaz synes arbejdsgiverne skulle bruge noget mere tid på at ansætte folk som ham, der måske kræver lige en lille ekstra indsats at få ind på arbejdspladsen, end på at klage. Hans brev fortsætter nemlig således:

- Jeg nægter at modtage førtidspension, selvom jeg er fuldt berettiget til det.

- Jeg vil klare mig selv og forsørge min kone og familie.

Gider ikke job-praktik

- Og samtidigt forsøger jobcentret hele tiden at presse mig ud i en udsigtsløs job-praktik på tre måneder uden garanti for lønnet ansættelse bagefter, skriver Hafaz, der søger job indenfor IT og HR (Human Ressources, personaleafdelinger, rekruttering), og har fået fine anbefalinger fra tidligere chefer.

OBS: Har du et job til Hafaz, kan du skrive på denne mail - så sender nationen! den videre.