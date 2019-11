Haha: Kommune brugte 14 mio på at få 25 i arbejde

I København har beskæftigelses- og integrationafdelingen brugt 14 millioner kroner i løbet af 18 måneder på at få cirka 600 udsatte ledige i arbejde. 25 - eller fire procent - er kommet i arbejde eller begyndt uddannelse.

- Ha ha... det er sgu' da på grund af det idiotiske system som i politikere har bygget op.

- Jobcentrene får sgu' da ikke nogen i arbejde, ud over dem de kan sende i forskellige praktikordninger og jobafklaring.

Nedlæg jobcentrene

Sådan skriver John L i en af de 190 kommentarer, der er skrevet på Berlingskes Facebook-profil om de 14 millioner kroner Københavns Kommune gennem halvandet år har brugt på lokalt forankrede projekter, som blandt andet skulle hjælpe indvandrerkvinder i job. Succesraten er fire pct., og John er midlt sagt ikke begejstret:

- Skatteborgerne betaler milliarder til et ineffektivt politisk skrivebordsprojekt, lad da for pokker folkene med praktisk erfaring stå for jobformidlingen.

- Send jobformidlingen ud til a-kasserne og nedlæg jobcentrene, dels sparer skatteborgerne en masse penge og samtidig øger man arbejdsudbuddet når de tusinder ansatte i jobcentrene skal ud og finde meningsfyldt arbejde, skriver han, og Michael N fortsætter:

Kunne have fået 10 multimediebænke for pengene

- Sådan kan det gå når man bruger ANDRE folks penge.

- Havde de ansvarlige skulle bruge deres EGNE penge, ville de nok have tænkt sig rigtigt godt om inden.

- Og dette er jo ikke et enestående eksempel på fråds og ødsel med vores skattekroner, skriver Michael.

Henrik S. har høstet del likes med sit bud på, hvad kommunen kunne have brugt pengene på istedet:

- Det er jo beskæmmende, Københavns Kommune kunne have fået 10 helt nye multimedie bænke og et borgmester portræt for de samme penge...

Smæk kassen i - så får mere end 4 procent arbejde

Og Nicolai B. mener, at den slags projekter ville have større succes, hvis dem, der deltager slet ikke modtager nogen penge:

- Hvis man stoppede ydelserne til dem ville succesraten nok være højere end 4%.

- Så sparer man endda både penge på mærkelige projekter og på ydelser til folk, der i høj grad udnytter systemet, skriver Nicolai, men hvad tænker du?