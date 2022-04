Haha: Lagde du også mærke til det?

Fem ministre præsenterede i går en storstilet plan for flere vindmøller i Danmark. Det var skidt timing, mener Greta, for udenfor var det stort set vindstille

- Det var en solrig og vindstille morgen.

- Klokken var 9.00, og Danmarks strømproduktion fra vindmøller var helt nede på en effekt på 127 MW.

Danmark importerede el i kilowatvis

- Den decentrale og centrale kraftvarmeproduktion var på henholdsvis 774 og 1.493, mens importen var på 1.199.

- Det var netop på dette tidspunkt, regeringen forkyndte, at der nu skal bygges mange flere vindmøller - og at forhindringer i kommunerne vedr. besværlige miljø- og nabohensyn, skal ryddes af vejen.

Sådan indleder Greta G. et brev til nationen! om den energiplan fem ministre med Mette Frederiksen i spidsen fremlagde i går - og vejret lige udenfor vinduerne. Greta tænker nemlig, som ret mange andre danskere, på det problem et energisystem baseret på vindmøller stiller op, når det ikke blæser. Og det gjorde det næsten ikke i går.

Sådan så den danske el-produktion ud i går. Bemærk at danskerne brugte mere el, end vi producerede. Screenshot fra Energinet.dk

Greta brev - som hun håber bliver delt til alle, der synes det er værd at have et energisystem, der virker når solen ikke skinner og vinden ikke blæser - fortsætter derfor således:

VIndguderne grinede

- Vi er nogle borgere, der har opdaget ironien, når ministerpræsident Mette Frederiksen netop på dette tidspunkt trådte frem og præsenterede regeringens ønske om en ny promovering af vindenergien i løbet af de næste 8 år.

- Det virker som om der er nogle vigtige medspillere, der ikke fik underskrevet kontrakten, nemlig vindguderne.

- De demonstrerede med larmende tavshed, at menneskeheden ikke kan regne med deres samarbejde. Når det ikke blæser, står 1, 10, 100, 1000 eller 10.000 vindmaskiner bomstille. Der er brug for massiv backup fra tilforladelige energikilder.

Heldigvis har vi dansk gas

- Til gengæld sker der noget interessant på den fossile side af sagen, nemlig Tyrafeltets genoptagne produktion af olie og gas – allerede om et eneste år.

- Der er derfor ingen grund til at tvinge danske husholdninger til at droppe deres gasfyr og få installeret varmepumper eller fjernvarme, fordi russisk gas skal bandlyses, skriver Greta, mener at hele regeringens energikoncept ligner et ikke overbevisende påskud for at få gennemført en rød strategi, der har ligget og luret i mange år.

Vi er faktisk uafhængige af russisk gas

Statsminister Mette Frederiksen nævnte faktisk på pressemødet, at Danmark allerede fra næste år er uafhængig af russisk gas, da Tyrafeltet pt er lukket pga. renovering.

Og mange spørger nu, hvorfor de skal droppe deres naturgasfyr, når der er masser af dansk naturgas i Tyra, og i Xana og Svanefeltet:

Tys-tys: Kæmpe skattejagt i Nordsøen

- Da jeg fik naturgas, var det fremtiden. Og hvorfor ikke få fra Tyrafeltet?

- Jeg er folkepensionist og har ikke 100.000 kr. til fjernvarme eller varmepumpe, skriver Anette M. på Ekstra Bladets Facebook, men hvad siger du?

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Socialdemokratiet har tidligere argumenteret for, at det ville være en glidebane, hvis Danmark fjernede sit forsvarsforbehold i EU. Nu mener de det modsatte. Hør mere i ugens udgave af 'Ingen kommentarer'.