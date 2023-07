Hahaha: Trump skovler penge ind

- Folk elsker et godt show.

- Hahaha.

Sådan skriver Jay P. i en af de 79 kommentarer, der er skrevet på mediet Politico.coms Facebook-profil om at Donalds Trumps valgkampagne skovler penge ind. Trods alle retssagerne.

Trump løsladt igen: Erklærer sig uskyldig

Godt nyt for Biden

- Sektmedlemmerne ønsker naturligvis at samles om deres leder, idet de ikke indser, at selv nogle republikanere er meget bekymrede over Trumps valgbarhed, især med anklagerne om hemmeligt stemplede dokumenter.

- Det her er gode nyheder for Joe Biden, der besejrede Trump i 2020, skriver profilen 'Demokrater for Frihed' i en anden kommentar, og Beverly M. har den her forklaring på stigningen:

De elsker hans grusomhed

- Hans tilhængere er fuldt ud klar over, at de betaler hans advokatsalær.

- De er ligeglade med, hvad han gør eller siger eller de forbrydelser, han begår.

- Trump redder dem fra deres elendighed ved at ødelægge andre.

- De ved, at han ikke vil gøre noget for dem, de elsker ham for hans grusomhed mod dem, de ikke kan lide, skriver Beverly.

Trump-kampagnen fik 128 millioner kroner doneret i første kvartal. I andet kvartal modtog den 240 millioner. I snit er en donation på 250 kroner.