Halal-ferie hitter: Kønsopdelte strande og nul alkohol

- En brilliant ide.

Sådan skriver Abdalla M i en af de 117 kommentarer, der er skrevet på Al-Jazeeras Facebook om den vækst, der lige nu er i halal-ferier i Tyrkiet. Og Abdalla er ikke den eneste, der er glad for at den stigende efterspørgsel på ferier uden alkohol, med halamad og mulighed for at bære niqab og solbade uden at risikere blikke fra det modsatte køn, får omtale:

- Tak Al-Jazeera for at hjælpe dem (tyrkerne) på denne måde.

- Tyrkiet er et fantastisk land, og lige nu kæmper de mod alle odds, skriver Fatin F, mens Mary C undrer sig:

- En ferie uden en pub?? , skriver hun.

Vi har noget HIlton ikke kan tilbyde

Al-Jazeera har talt med Mohamed al-Sanee, der bor i Kuwait, og han mener at valget var meget simpelt:

- Jeg ville have et hotel, som kunne opfylde min families krav. Et med et bede-rum i stedet for en pub.

- Et sted, hvor min kone som gør med heldækkende slør, kunne bevæge sig rundt uden at alle stirrede, fortsætter han, og Alparslan Topcu, der er salgs- og marketingmanager på Adin Hotel i Anatalaya fortæller, at der er mange andre, der har kastet sig over den muslimske efterspørgsel:

- Vi har noget Movenpick og Hilton ikke kan tilbyde.

- Opdeling efter køn på stranden og i poolen og virkelig god halal-mad, siger Topcu til Al-Jazeera, og tilføjer, at der er mange kunder fra Frankrig og Italien, der føler sig bedre tilpas her.

Men hvad siger du? Kunne du godt tænke dig en ferie uden alkohol - og kønsopdelte strande?