Halv pris i 342 butikker: Voldsom kritik

- Gør det dog hver dag den sidste time inden lukketid!

- Jeres Happy Hour den 29. er jo som en dråbe i havet!

Madspild scorer højt hos forbrugerne

Sådan skriver Karin R. i en kommentar på COOPs Facebook-profil om den gigantiske madspilds-indsats dagligvare-giganten åbner for i 342 SuperBrugsen og Kvickly-butikker onsdag kl. 19.00 og frem til lukketid i anledning af den Internationale madspilds dag.

- Madspild scorer højt, når vi spørger forbrugerne, hvilke udfordringer dagligvarehandlen skal gøre en ekstra indsats for at løse. Og vi er enige.

Gør det hver uge

- Det giver ingen mening at smide mad ud - hverken klimamæssigt eller økonomisk. Derfor arbejder vi hele tiden på at finde nye måder at minimere madspild, og nu forsøger vi os altså med Happy Hour og endnu lavere priser, siger SuperBrugsens kædedirektør, Jesper Gottschalck Bjerring i en pressemeddelelse, men Karin er langtfra den eneste forbruger, der synes én dag med halv pris på datovarer er alt for lidt:

- Var det ikke en idé at have en fast ugentlig madspildsdag i stedet for det her symbolpis, skriver Carmichael B. og Hasse L er virkelig vred:

- Det er så slapt!

Gør det hver dag

- Man oplever hver dag, at køleboksene er spækket med varer, der kun lige kan klare dagen ud eller dagen efter. Så er det nedsat med 3-4 kr.

- Alligevel ender størstedelen i en skraldecontainer bag butikken.

- Madspild for fuld hammer!

- Sæt dog lortet så langt ned i pris, at folk tager det med hjem og spiser det, i stedet for at smide det ud, skriver Hasse L.

Måske vi gør det igen

nationen! har talt med Jens Juul Nielsen, Informationsdirektør i COOP og spurgt, hvad han siger til kritikken af onsdagens 'fest', der skal foregå i 342 butikker. Og han er ikke afvisende:

- Vi er spændt på, hvordan det forløber på onsdag, og hvis det bliver en succes kan det være, vi skal gøre det hyppigere, siger Jens Juul Nielsen til nationen!

Happy Hour betyder at alle madvarer med kort holdbarhed kl. 19.00 og frem til lukketid sættes ned med yderligere 50%. Varerne vil bære et gult klistermærke, så de er nemme at gå på jagt efter i butikkerne, men hvad tænker du?