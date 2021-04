Halvdelen smittet: Chef virker ligeglad

En gruppe håndværkere på en større byggeplads i København, synes ikke ledelsen er gode nok til at håndtere corona-smitte. Ledelsen siger at de følger anbefalingerne, og at smitten nu er på retur.

- Vi er et par hundrede mand, der lige nu er i gang på byggepladsen ved Hambrosgade 15.

- Vi bygger hotel og det skal gå hurtigt.

Næsten halvdelen har fået corona

- Men når hastigheden er vigtigere end sikkerheden - og her tænker vi på corona-smitte – så risikerer man, at det går galt.

- På el- og vvs-siden er vi således i alt ca. 50 medarbejdere.

- Halvdelen har været eller er smittet.

Trange toiletforhold

Sådan lyder de første linjer i et brev nationen! har modtaget fra en gruppe håndværkere, der kalder sig ’De corona smittede’. De smittede – som ikke vil stå frem med navn af hensyn til deres job (nationen! kender selvfølgelig afsenderens identitet) - forstår ikke, at deres chefer som bare kan få lov til være ligeglade med, at håndværkere å stribe bliver smittet. Og de håber, at deres opråb får ledelsen hos Pihl til at stramme op. Deres brev – som nationen! derfor har bedt Pihl om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Vi har ikke overblik over antallet af medarbejdere på byggepladsen, men vil skyde på 200-400, hvoraf en stor del er udenlandsk arbejdskraft.

- Vi kender hverken til deres bo-forhold eller testmuligheder, men vores bedste gæt er, at smitten også er høj blandt dem.

- Der er trange forhold ved omklædning og toilet og vi har fælles skure, når vi skal holde pauser.

7-8 i elevatoren

- Der er skilte med maks. fire personer ved byggeelevatoren, men vi har set masser af eksempler med 7-8 personer uden dette har haft konsekvenser.

- Vi har foreslået byggeledelsen at lave ensretning i trappeskakterne, men dette er der heller ikke blevet taget hånd om.

- Om morgenen står folk i kæmpe klynger i adgangsvejene for at holde informationsmøde

Find en anden vej

- Da dette blev påtalt overfor byggeledelsen, fik vi beskeden, at vi bare skulle finde en anden vej ind.

- Vi har også hørt at mange i byggeledelsen også er ramt af høj smitte.

- Hvem skal gøre noget, skriver ’de corona smittede’, og Pihl svarer, at smitten er på retur nu:

Vi gør alt og tilbyder ugentlige test

- Vores organisation på pladsen har et tæt samarbejde med arbejdstilsynets Corona-team og der gøres alt for at myndighedernes anbefalinger nøje bliver fulgt.

- Siden nytår er vores ansatte blevet tilbudt ugentlig Corona-test på byggepladsen og vores underentreprenører er blevet tilbudt at benytte sig af samme tilbud til for deres ansatte.



11 uger uden smitte - men så fik vi et udbrud

- De første 11 uger af 2021 var vi helt forskånet for smitte, men oplevede desværre et udbrud af smitte blandt enkelte håndværker grupper og blandt nogle få i byggeledelsen i ugerne op til påske.



Smitten er nu på retur

- Via at godt samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed lykkedes det at indkredse udbruddet og vi ser nu at udbruddet er på retur, skrver Pihl, men hvad siger du?