Ham gad chaufføren ikke vente på

- Hej.

- Jeg fik for nogle år siden transplanteret et hjerte, som jeg siden dag 1. har været utroligt glad for. Jeg har kørt bil, og fungeret udmærket.

- Altså indtil for 4 uger siden, hvor jeg fik en blodprop i hjernen.

Fik kørselsforbud

- Lægen har givet mig et kørselsforbud pga lammelser i hånd og ben. Det er helt i orden.

- Desuden har jeg en øjensygdom (AMD tør), der gør, at jeg ikke forventer at køre bil igen senere.

Sådan indleder Arnold H, der er 71 år, et brev til nationen! om ikke at kunne køre bil – og om at have behov for at komme til blod-prøvetagning, kontrol af hjertet, fysio- og ergoterapeut.

Mandag kom chaufføren 40 minutter for sent

Arnold bor i Solbjerg, hvor den slags kørsel ligger hos Midttrafiks patientbefordring – men efter kort tid er det gået op for ham, at de tider man får oplyst om, hvornår bilen fra Midttrafik kommer, kun er vejledende. Hans brev – som nationen! har bedt Midttrafik om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Forrige mandag skulle jeg være hos terapeuterne kl. 11.00, og bilen skulle komme kl. 10.00.

- 25 min. over ti ringede jeg til ergoterapeuten og sagde jeg ikke var hentet.

- 40 minutter for sent kom bilen. Flink chauffør, der var ingen problemer med at tale med ham. Han var blevet meget forsinket, og jeg nåede ikke terapeuterne til tiden, men hans venlighed og opførsel gjorde, at han var tilgivet på stedet.

Onsdag kom han 35 minutter for tidligt

- Onsdag gik det dog helt galt.

- Jeg havde fået at vide, at bilen var hos mig kl. 09.55.

- Og mens jeg i bad ringer chaufføren og siger, at han er hos mig om 5 minutter.

- Kl. 09.20 var han der, og iført underbukser og med våd krop, bankede jeg på bil døren, hilste pænt og sagde at; når han kommer en halv time for tidligt, er 5 minutters varsel for lidt til at gøre mig klar.

Skyndte mig i tøjet - men han var kørt

- Jeg sagde at jeg var klar om 5 til 10 minutter, og skyndte mig i tøjet, men taxaen var kørt, da jeg kom ud.

- Jeg havde en aftale i Skejby til halvårlig hjertekontrol, og Midttrafik sendte også en ny bil, der kom på det oprindelige tidspunkt. 9.55.

- Men vel ankommet til Skejby Hospital, nogle få minutter før det forventede tidspunkt, får jeg i receptionen oplyst, at min tid på hospitalet er aflyst, da jeg ikke var mødt ved taxaen til tiden

- Det er slemt nok, at en taxachauffør kører fra adressen, og at turen dermed er aflyst.

Midttrafik: Ni ud af ti bliver hentet til tiden

- Men værre er, at Midttrafik på den baggrund tillader sig at meddele det til Skejby Hospital, så min halv- årlige kontrol af hjertet aflyses, skriver Arnold, og nationen! har spurgt Midttrafik, hvor ofte de kommer for tidligt, og hvor ofte de kommer for sent. Og hvorfor de aflyser patienters aftaler?

Og det svarer Midttrafik på sådan her:

- Midttrafik afhenter 91 % af patienter, der anvender den siddende patientbefordring, rettidigt. Vi udarbejder ikke en særlig opgørelse over patienter, der bliver afhentet for tidligt.

- Midttrafik aflyser ikke patienternes aftale på sygehusene. Det kan kun sygehusene gøre.

Og Arnold kan bare kontakte os

- Vi informerer sygehusafdelingerne, hvis en patient ikke kommer med på transporten, så afdelingen er bekendt med, at patienten ikke kommer på det aftalte tidspunkt, skriver Midttrafik, der ikke vil udtale sig om konkrete kørsler inden for den siddende patientbefordring i pressen, men henviser Arnold til at kontakte Præhospitalet Region Midtjylland.