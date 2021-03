Hamrende usolidarisk: Fest med 50-70 gæster

- De få, der bare ikke kan holde sig hjemme, burde skamme sig.

- Det kan risikere at betyde at Odenses skoler ikke bliver en del af genåbningen efter påske.

- Det må bare ikke ske!

Alt det hårde slid

Sådan skriver Sara M i en af de 85 kommentarer, der på blot én time er skrevet på Odense borgmester Peter Rahbæks Facebook-profil om to fester, der blev afholdt i bydelen Vollsmose i weekenden. Den ene fest havde 50-70 gæster ifølge borgmesteren, der nu opfordrer beboere i området til at stoppe den slags:

- Alt det hårde arbejde og slid kan risikere at blive hældt på gulvet af de få, der synes, de skal holde stor fest eller, som ser stort på at gå i isolation.

Den type adfærd skal stoppes

- Det er hamrende usolidarisk!

- Vil I ikke love mig, at vi bruger alle vores kræfter på at få stoppet den type af adfærd?

- Råb højt!

- Nogen må ikke have hørt eller forstået det, skriver borgmesteren og opfordrer til at folk nu deler hans opslag, som allerede nu er delt mere end 75 gange:

Et lille mindretals trælse opførsel

- Tak for at du IKKE stempler et helt område på baggrund af et lille mindretals trælse opførsel.

- Og selvfølgelig er den opførsel fuldstændig uacceptabel og hensynsløs, skriver Mette S i en anden populær kommentar og Merete J. er enig:

- Det er selvfølgelig ikke godt med store fester lige nu.

Alle kan finde på den slags

- Men lad os nu ikke lade, som om det kun er folk i Vollmose, der kan finde på dén slags, skriver hun