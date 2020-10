Handicappet ydmyget i Bilka: Brug en anden kasse

Bilka beklager, at medarbejderne ved den kontantløse kasse i varehuset i Ishøj, sendte Regina væk. Varehuschefen lover, at det ikke vil gentage sig.

- Jeg var i Bilka i Ishøj den 2. oktober.

- Da jeg havde lagt alle mine varer op på båndet, oplyste kassemedarbejderen mig om, at kassen var en kontantløs kasse.

- Medarbejderen henviste til et skilt, og sagde, at jeg skulle tage alle mine varer og gå over til en anden kasse og betale.

Ville hæve 300.000 kroner: Så ringede banken til politiet

Jeg oplyste at de havde pligt til at modtage kontanter

Sådan indleder Regina H et brev til nationen! om den cirka 30 minutter lande diskussion hun og Bilkas medarbejdere havde forleden om måden man kan betale for sine indkøb i det stor varehus. En diskussion, der ifølge Regina fik de andre kunder i køen til at rase.

nationen! har sendt Reginas brev til Bilka og nedenfor kan du læse hvad de siger om episoden. som de helt tydelig gerne ville have været foruden. Brevet fortsætter nemlig således:

- Som jurist oplyste jeg ham om, at Bilka som udgangspunkt har pligt til at modtage kontantbetaling i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis de også modtager andre former for betaling.

De henviste til en privataftale

- Det var muligt at betale med kort ved denne kasse, jf. betalingslovens § 81, stk. 1, og at Bilka kan risikere at få en høj bøde for ikke at efterleve betalingslovens regler.

- Jeg spurgte, om Bilka var undtaget fra kontantreglen i betalingslovens § 81, stk. 1, og en anden medarbejder oplyste mig om, at Bilka har en privataftale, som ikke foreligger på skrift.

Sådan her skriver Forbrugerombudsmanden om kontantbetaling. Screenshot

Diskussionen varede en halv time

- Hele denne episode varede ca. en halv time, og fik kunderne i køen bagved mig til at blive rasende.

- Jeg blev som kunde og bevægelseshandicappet gjort ansvarlig for denne episode.

- Jeg måtte betale i Kundeservice i stedet for.

- Jeg vil på det kraftigste anbefale Bilka i Ishøj til at overholde betalingslovens § 81, stk. 1, samt at behandle mig som jurist og handicappet med respekt.

- Hele denne episode kunne have været håndteret mere professionelt, skriver Regina, og nationen! har spurgt Bilka, om de vil kommentere kundens oplevelse – og om de vil sende ordlyden af den 'privataftale’ om kontantløse kasse, der blev nævnt over for Regina. Varehuschef i Bilka-Ishøj, Martin Reinholdt, skriver:

Vi sørger for det ikke sker igen

- Hos os er der altid mulighed for at betale med kontanter i tidsrummet kl. 06-22, og vi kan kun beklage, at det ikke lod sig gøre for denne kunde.

- Vi har særligt højt fokus på kundernes sikkerhed, så vi forsøger blandt andet at opløse potentiel trængsel ved kasselinjerne.

- Men kunderne skal naturligvis have den bedste oplevelse og service, når de handler hos os, så nu sørger vi for, at lignende tilfælde ikke vil gentage sig, skriver varehuschefen, men hvad tænker du?