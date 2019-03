Handikappede Kim havde ret: Føtex og Netto tjener penge på p-bøder

- Jeg oplevede sidste år, at få en P-bøde på en handicap parkering ved Føtex i Vestergade i Odense centrum.

Sådan indleder Kim T et brev til nationen! om den måde, der bliver udskrevet p-bøder på i Danmark og i særdeleshed på parkeringspladsen foran føtex i Odense.



Fantasi rakte ikke til tidsbegrænsning

Kim synes nemlig, de private p-firmaers parkeringsbøder giver splid og ballade, da al forretning i privat regi, handler om at tjene penge, Og han synes ikke, at kunder i et supermarked, skal straffes for at handle der. Salling Group har set brevet fra Kim, og bekræfter over for nationen!, at de på cirka 70 af deres p-pladser, får en andel af de penge, p-firmaet får i kassen. Kims brev fortsætter således:

- Jeg havde mit handicapkort liggende synligt, men havde ingen fantasi om at der kunne være 'tidsbegrænsning' på en handicap plads, da tid jo er en af de væsentlige årsager ud over størrelsen på pladsen.

De får provision fra p-firmaerne

- Her havde Føtex godtaget at parkerings-selskabet måtte lave tidsbegrænsning på handicap-pladserne, og da jeg havde parkeret der i mange år, uden denne begrænsning, lagde jeg ikke mærke til at det sørme lige var blevet ændret så jeg skulle sætte en P-Skive, hvilket så kostede mig en bøde.

- Føtex og Netto er samme koncern, og de får provision af omsætning hos P-firmaerne, skriver Kim, og Salling Groups presseansvarlige Kasper Reggelsen bekræfter over for nationen!, at koncernen ganske rigtigt tjener penge, når der bliver skrevet bøder ud på cirka 70 af koncernens P-pladser.

- Helt overordnet er der ingen tvivl om, at vi helst er fri for begrænsninger på parkeringspladser ved vores butikker.

Apcoa får en del af pengene

- Men når vi lejer os ind, og ikke selv ejer bygningerne, er det ikke os, der beslutter, om der skal være eventuelle begrænsninger på parkeringspladserne - endsige laver en aftale med eventuelt parkeringsselskab - det er udlejeren af ejendommen.

- Vi har cirka 700 supermarkeder/varehuse og ved et fåtal af dem, er vi nødt til at have begrænsninger, så vi kan tilgodese vores kunder. Og her har vi en aftale med Apcoa, der står for drift af parkeringspladsen, hvilket betyder, at de får en del af de penge, de får ind på P-afgifter.

Og resten ender i Salling Groups pengekasse

- Vil det sige, at resten af pengene, som kunderne betaler i p-afgifter, ender i Salling Groups kasse?

- I de tilfælde, hvor vi ejer bygningerne, så gør de. Og selvom vi helst er fri, er der desværre visse steder, hvor vi oplever folk, som ikke besøger vores butikker, benytter parkeringspladserne til langtidsparkering på bekostning af vores kunder, og det er kunder og vi selvfølgelig ærgerlige over, siger den presseansvarlige, men hvad siger du?

