Handikappet bruger 25.000 på advokat i sag om fliser for 15.000

Vi synes, at andre skal vide, at man ikke bare skal give op, lyder det fra kvindens mand, der har tukket kommunen i retten d. 11. februar. Kommunen har nemlig sagt nej til at betale for en rollator-venlig flisegang fra huset til grovkøkkenet.

- Det er en principiel sag.

- Hvad bliver det næste kommuner ikke vil bevilge?

Vi ku' godt lægge dem selv, men....

Sådan skriver Marianne K i d mest populære af de 7 kommentarer, der er skrevet på jv.dk om en handicappet kvinde på 68 år, der på tredje år kæmper med kommunen for at få dem til at betale for fliselægning, så hun kan komme ud i sit grovkøkken, der ligger et anneks.

Kvinden har ifølge avisen brugt 25.000 kr på advokater - fliserne vil koste 15.000 kr at lægge - og sagen skal for retten d. 11. februar, hvor den handicappede kvindes mand, selvfølgelig håber at vinde.

- Vi kunne da godt selv lægge de fliser, men det her handler om livskvalitet.

Vi vil ikke bare give op

- Vi vil ikke bare give op, for vi mener XXXX (kvinden) har ret til det, og vi synes, at andre skal vide, at man ikke bare skal give op, fordi kommunen har magten, siger ægtemanden, og kvinden siger, at de har talt om at flytte hver for sig, hvis de taber:

- For så er de tvunget til at hjælpe.

- Denne sag kører kun, fordi de ved, XXXX XXXXXX (manden) hjælper mig, men for mig handler det om livskvalitet og værdighed, siger kvinden til avisen, og selv om flere altså mener at sagen er principiel, er der adskillige i JVs kommentar-spor, der undrer sig over, at sådan en smule fliser - cirka 60 kvadratmeter - kan blive til et så stort problem:

Kom så, brugte fliser og 2 raske fyre

- Ja, er der ingen borgere, der ligger inde med nogle fliser de lige kunne køre ud med.

- Så mangler parret 2 raske fyre til lige at lægge en gangsti med fliser.

- Kom så, brugte fliser og to raske fyre, det tager et par timer, skriver Anne-Dorthe A, der har fået 7 likes, mens hvad tænker du?