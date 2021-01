Hans skylder 500.000 kr.: Gælden vokser hvert år

Staten kræver otte procent i rente af Hans, der skylder for advokatlønninger og sagsomkostninger. - Man synker ned i en form for håbløshed, siger han, for selvom han afdrager 3000 pr. måned, vokser gælden

- Den Sunde Fornuft er forsvundet fra dele af velfærdssamfundet.

- Og ingen har mod og mandshjerte til at genindføre den. Her mangler den i høj grad.

- Vi bryster os af, at vi ikke straffer kriminelle som hævn her i landet (sådan da). Det gøres med resocialisering for øje.

- Hvordan kan man mene, en resocialisering kan lykkes, hvis man lukker folk ud efter endt strafafsoning med en kæmpegæld, der vokser og vokser?

Skylder flere penge hvert år

Sådan skriver Inge H i en kommentar på Politiken.dk om de otte procent, staten mener, at borgere, der f.eks. bliver løsladt efter afsoning, skal betale i rente af den gæld, de pga. af sagsomkostninger har opbygget til det offentlige.

Avisen har bl.a. talt med Hans A, der i runde tal skylder staten en halv million kroner. Han har fået en aftale om at betale 3000 kroner om måneden efter skat - altså 36.000 kroner pr. år. Hans problem er bare, at renterne på gælden er over 40.000 kroner.

- Hvert år kommer jeg bare til at skylde flere penge, siger han til avisen. Inge H er ikke den eneste, der synes at de statslige renter er uretfærdige.

Man kunne tage et nul-procent fastforrentet lån

- Man kunne lave samme ordning som med SU-lån, hvor man maksimalt kan betale knap 1500 kr. om måneden.

- Så kunne man samtidig tage et 0 procent fastforrentet statslån til disse lån, så låntagernes rente også blev 0 procent, skriver Mogens M, og Allan J er enig:

- Burde være basis renten plus 3 %.

- Så ca. 3 % p.t., skriver Allan.

Renter skal betales før gæld

Andre nævner, at renten på SU-lån også er høj - den er ifølge SU-styrelsen fire procent om året, mens man læser. Men - hvis man misligholder aftalen om tilbagebetaling, overdrager Udbetaling Danmark studiegæld gælden til Gældsstyrelsen, og renten stiger så også her til 8,05 procent.