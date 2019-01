Haps: Først tog Danske Bank Kenneds arv og så tog de Melanies dagpleje-penge

.- D. 19 dec. 2018 bliver der overført 25.000 til min nem-konto, penge som jeg arver fra min kærestes stedfar.

- Samme dag – og på samme konto - bliver der overført 70.000kr, som min kæreste Kenned skal arve.

- Grunden til at det sker på min konto er, at det er mig, der er teknisk, hvad angår bank og overførsler, og mig som står for det. - Og at vi har ventet lang tid på de penge og bare vil gøre det så let som muligt.

- Det har nu desværre ramt Kenned.

Kan se at banken har ringet d. 20 om formiddagen

Sådan indleder Melanie A et brev til nationen! om den urimelige behandling hun og hendes mand Kenned føler, at Danske Bank har udsat dem for. For parret - som har tre børn og en noget anstrengt økonomi - havde regnet med at de ialt 95.000 kr, de arvede kunne bruges til at at betale regninger for. men som du kan læse, så mente banken, at de skulle dække dække Melainies gæld. Parrets brev - som Danske Banks presseafdeling kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Pengene - de 95.000 kr - når nemlig kun at stå på min konto til d. 20 december om morgenen.

- Jeg kan i min telefon se, at Danske Bank har ringet til mig d. 20. om formiddagen, men da jeg sidder i møde, er jeg ikke i stand til at tale med dem.

De har simpelthen trukket 50.000

- Efter endt møde kigger jeg på min konto og opdager at de har lavet en modregning i en gammel gæld, jeg har hos dem. De har simpelthen trukket 50.000kr.

- Jeg ringer selvfølgelig straks til Danske Banks inkasso afdeling, som forklarer at dette har de deres fulde ret til.

- Jeg fortæller så, at de 70.000 ikke er mine, men Kenneds, og jeg sender billeder fra både min mail og Kenneds mail, hvor man kan se, hvordan arven er fordelt. Og også at Kenned har giver skriftligt samtykke til at hans penge må indsættes på min konto.

- Senere på dagen – i Danske Bank i Greve – prøver vi igen at forklare vores situation, og vi får at vide, at Danske Bank har en advokat, der skal kigge på sagen og at den vil blive sat som haste sag.

Og det er sådan det er

- Og ja, der går også kun en halv time efter vi er kørt fra banken, så bliver jeg ringet op fra inkasso om, at Kenned kan ikke få sine penge.

Den dame, der ringer er ovenikøbet nedladende og spørger om jeg er en stor nok pige til at kunne forstå sådan et budskab .

- Hun siger også at jeg burde starte en afdrags ordning, og da jeg begynder at græde og forklarem at pengene altså skal bruges til dagpleje og regninger osv, smækker hun røret på.

Tog et forbrugslån - men de penge tog banken også

- Jeg har så her mellem jul og nytår valgt at optage et nyt lån - uden om banken - for at kunne betale dagligdags regninger og for at kunne give Kenned nogle af hans penge, men nu har Danske Bank også taget dem.

- De har lavet en modregning 9.991. og det var altså disse penge som skulle betale regninger og institutioner.

Vi har kun til dagen og vejen - hjælp

- Vi er en familie med 3 børn som kun har til dagen af vejen, og ingen af dem fra banken har på noget tidspunkt fortalt, at jeg stadig havde gæld.

- Hjælp, slutter Melanie, men i det svar nationen! har fået fra Danske Banks presseafdeling er der ikke umiddelbart meget hjælpe at hente:

- Vi kan ikke kommentere den konkrete sag, da vi ikke må oplyse noget om specifikke kunder.

Dansk Bank: Vær ekstra opmærksom med arv

- Men generelt skal man i arvesituationer være ekstra opmærksom, hvis man selv, eller den man lever sammen med, har gæld til banken.

- Her kan vi foretage modregning i positivt indestående.

- Det gælder fx i tilfælde, hvor man vælger at indsætte en arv på en konto, der tilhører en person, der har gæld til banken.

Forsøger at have en gælds-dialog

- Men vi forsøger så vidt muligt at undgå sådanne situationer, bl.a. ved at have en dialog med vores kunder om, hvordan de bedst muligt kan afvikle den gæld, de måtte have til banken, oplyser Danske Banks presseafdeling, men hvad synes du?

Forstår du godt at Melanie og Kenned er vrede på banken?