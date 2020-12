Haps: Sygeplejersker skal ud af kontorerne

I Stockholm er sygehusene nu så pressede, at den øverste sundhedsdirektør opfordrer administrativt personale til at arbejde med patienter. Er det en god idé?

- Sundhedspersonale flygter fra sundhedsvæsenet på grund af sparerunder.

- Og er man først væk, så vender man ikke tilbage.

- Jeg vil gerne kritisere alle jer politikere, og du, sundhedsdirektør Björn Eriksson, bør smøge ærmerne op og hjælpe til på intensivafdelingen.

- Drop din egen jule- og nytårsferie - det ville blive værdsat af sundhedspersonalet.

- På samme tid kan I politikere lære noget om sundhedsvæsenet.

Sosu-kone skal arbejde d. 24., 25. og 26 december: Manden raser

Administrativt personale skal ud til patienterne

Sådan skriver Monica M i en kommentar på den svenske avis Aftonbladets Facebook-profil om situationen på sygehusene i Stockholm. Den øverste direktør meddelte nemlig forleden, at alle ikke-akutte opgaver bliver udskudt til slutningen af januar - og at det er nødvendigt at droppe konferencer, møder og kurser. Og kigge på, om der er ansatte inden for systemet, der kan hjælpe de hårdt pressede sygeplejersker ude på afdelingerne.

Svenske sygeplejersker i knæ: Folk har ingen respekt

- Administrativ vårdutbildad personal uppmanas arbeta i vården, hedder det på svensk, og i går havde Politiken en snak med ledelsen på Amager Hvidovre Hospital, hvor der også store problemer med at skaffe personale:

Næsten alle Sveriges universitetshospitaler mangler personale

Pointen er, at der skal personale til

- De, som er i vores covid-beredskab, har en frist til at møde ind, og skal der yderligere til, skal man ud at finde nogle, som vil, og det gør man ikke fra den ene dag til den anden.

- Du vil helst ikke bede én, som har siddet på et ortopædkirurgisk ambulatorium i 25 år, om at komme ned til nattevagt et sted, hvor patienterne ikke kan trække vejret.

- Det fungerer ikke.

Vil nødet tvinge folk

- Men tilgangen her og andre steder er, at det skal være frivilligt. Vi vil nødig prikke alt for mange på skulderen, siger Bjarne Ørskov Lindhardt, der er ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital til Politiken.

nationen! har spurgt hos Danske Regioner, om administrativt personale i Danmark er ude eller skal ud på afdelingerne, men det overblik har de ikke. Hos Dansk Sygeplejeråd har man heller ikke den viden, men fortæller, at sundhedsministeren fornylig opfordrede pensionerede læger og sygeplejersker til at melde sig, men hvad tænker du?