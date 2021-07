Haps: Ville 'hjælpe' ældre ægtepar med hæveautomat

- Supergodt gået betjent.

- Mere af hans slags, og færre af østeuropæiske tyveknægte.

Sådan skriver Henning W i en af de mest populære kommentarer (24 likes), der er skrevet på jydskevestkysten.dk om den vakse politibetjent, der tirsdag formiddag var på børneloppemarked på Torvet i Varde.

Mega stolt

For mens betjenten nød sin fridag blandt brugte prinsesseudklædninger og legetøj til spotpriser, så han pludselig en efterlyst mand foran Sydbanks hæveautomat. Manden var efterlyst for at have franarret 9000 kr. fra en ældre kvinde, der skulle hæve penge - og betjenten bemærkede, at den efterlyste henvendte sig til et ægtepar, der ville hæve penge:

- Sådan.

- Er mega stolt over vores betjente, der får den slags østeuropæiske banditter i boksen, skriver Johnny M i en anden kommentar, for betjenten blandede sig inden den efterlyste nåede at 'hjælpe' parret.

Systemet virker?

Og selvom den efterlyste spænede afsted og fik held til at starte sin bil, blev han anholdt af en politipatrulje få minutter senere.

- Det er ikke en påmindelse om ikke at stole på andre ... det er en påmindelse om, at systemet virker, skriver Benni B, men hvad tænker du?

Der er - som du måske husker - folk, der ikke er uddannet i at hæve penge. Den her Sker yderst sjældent: Hæveautomat spiste Børges 5000 kroner fik dog også en lykkelig udgang.