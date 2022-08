Har 25.000 udbetalt: Gik helt galt

- Vi er 2 voksne og snart 1 barn i husstanden.

- Isabella, som går på kontanthjælp med 9000 udbetalt og jeg, Thomas, som arbejder som møbelsælger med ca 16.000 udbetalt.

- Vi venter barn og er i uge 37.

- Vi har boet til leje her på adressen siden oktober 2021 og betalt for gas lige siden.

- Vi betaler cirka 1.500 pr. måned for naturgas.

Sådan indleder Thomas D. et brev til nationen! - et af MANGE om den varmecheck, der er udbetalt til mere end 402.000 danskere - herunder adskillige, der ikke skulle have haft den.

For Thomas tilhører den gruppe af danskere, der regnede med at modtage de 6000 kr - men som ikke fik dem. I hans tilfælde fordi boligen ved en fejl stod som olie-opvarmet. Det Thomas synes er forkert er, at han først kan søge om de 6000 kr til januar. Og at han nu skal gå og være nervøs for om han og familien i det hele taget får dem. Hans brev fortsætter nemlig således:

- Fordi der i BBR (boligregistret) stod at der blev varmet med olie, så får vi ingenting.

- Til trods for at vi opfylder alle krav, skriver Thomas, der har fået at vide, at han ikke kan klage - men ansøge i 2023.

Nyt IT, bekendtgørelse og sagsbehandlingsproces

Thomas er som skrevet ikke den eneste, der har kontaktet nationen! for at klage deres nød - og Energistyrelsen har sendt denne forklaring på, hvorfor de borgere, der burde have fået varmecheck, først kan søge til januar:

- Den supplerende ansøgningsrunde kan først åbne 1. halvår af 2023, da der bl.a. er brug for ny IT-systemunderstøttelse, herunder ansøgningsportal, udstedelse af bekendtgørelse og etablering af ny sagsbehandlingsproces, skriver Energistyrelsen, men hvad tænker du?

