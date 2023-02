Har 60.000 kr. men: Casper stjæler

Hvis man ikke har en bankkonto - og bank efter bank siger nej til at give dig én - så kan man fx ikke få kontanthjælp. Og så må man jo stjæle lidt, hvis man vil have mad

- Nogle gange er verden komplet vanvittig.

- Hvis basale og uundværlige samfundselementer skal ligge på private hænder, skal der følge forpligtelser med.

- I dette tilfælde bør sådan en forpligtigelse være, at man ikke kan sige nej til en borger, der ønsker at oprette en nemkonto i en given bank.

- Uanset hvor træls, det må være for banken at have sådan en kunde.

Jeg må gå og stjæle lidt

Sådan skriver Sune J. i en af de kommentarer, der er skrevet på Politikens Facebook-profil om en 47-årig mand, Casper, der ikke kan få en bankkonto og derfor ikke kan få den kontanthjælp og etableringshjælp, kommunen har vurderet han er berettiget til.

I alt har manden i omegnen af 60.000 kroner, der venter på at han får overtalt en bank til oprette en konto til, men:

- Altså, jeg skal jo overleve og må gå og stjæle lidt for at få noget mad, siger han til avisen.

Minister gør som de andre ministre

nationen! har i flere omgange de seneste år skrevet om danskere uden bankkonto. Og Politiken har - også- talt med den ansvarlige minister, Morten Bødskov, der nu - ligesom en række ministre, Brian Mikkelsen og Simon Kollerup - vil tage et møde med bankerne om sagen.

Men ser man på de kommentarer konto-artiklen har fået på avisens Facebook, så er tiltroen til de private banker ikke så stor:

- Hvis de private banker kan udelukke ham, så må vi jo have en offentlig bank, skriver Anne Marie K. således og Stig L. er enig:

- Udbetaling Danmark må simpelthen selv drive bankvirksomhed i situationer som denne, skriver han, men hvad tænker du?

