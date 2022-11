Har 69 milliarder i kontanter

- Værdien af de danske sedler i omløb er lidt over 69 mia. kr.

- 69.045.175.000 kr.

Tilføj bare Sydafrika

Sådan skriver Nationalbanken til nationen! på en dag, der har stået i danske pengesedlers tegn. Rigtig mange danskere oplever nemlig, at de kontanter de havde regnet med at veksle i lande som Polen, Holland, Tyskland, Makedonien, Serbien, Gambia, Egypten, Pakistan, Libanon og Thailand er værdiløse fordi hverken banker eller vekselkontorer vil tage imod dem. Og nu sætter Nationalbanken altså tal på, hvor mange kontanter, der potentielt nu ikke kan bruges i andre lande:

Værdiløse sedler: Nationalbanken melder ud

- Du kan tilføje Sydafrika til listen over lande der ikke længere vil veksle DKK kontanter.

Her vil bankerne heller ikke veksle

- Vi gik i banken og fik vekslet, men til en elendig kurs, men de seneste uger har heller ikke bankerne villet veksle danske kroner, hvilket er irriterende for vore gæster, da de nu først skal veksle over til USD eller EURO, og så igen veksle til ZAR ved ankomsten her – det giver en dobbelt udgift til vekselgebyrer, skriver Holger, der har en safariforretning i Sydafrika i en mail til nationen:

Nyt ord: Afkronisering

- Sandheden er, at der er en afkronisering igang, lyder det i en anden mail, og den er Martin A faktisk med på:

- Lad os nu bare få indført euroen i Danmark, skriver han.

Nordea har skrevet til Finans.dk, at de 'kun kan og ønsker at købe danske kroner fra udenlandske banker, som kan redegøre for, hvor de kontanter, som de vil have ind på konto hos os, kommer fra', og nationen! har da også talt med flere, der erkender, at de penge de nu ikke kan veksle i f.ex. Thailand, er sorte.

Afvist med sorte penge: Ville veksle 10.000 kroner

15.345 læsere synes det er et problem

57.881 læsere har foreløbig deltaget i debatten om de aktuelle veksel-problemer - og 15.345 af dem svarer, at det stop, der tilsyneladende er indført i en lang række lande, er problematisk for dem. 17.001 af dem mener, at regeringen bør hjælpe de folk, der står med mange kontanter i udlandet.

