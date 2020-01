Har ansat 20 mand: Firma gik bevidst uden om jobcenteret

- Vi har valgt at gøre det uden om jobcentrene for at prøve noget nyt.

- Med den store respons vi har fået, kunne det godt tyde på, at det også er den vej vi vil gå fremover.



Jobcentre koster 13 milliarder - men ingen kender effekten

De 20 første er ansat

Sådan siger Jan Nielsen, administrerende direktør i frysefirmaet Agri-Norcold til jv.dk om, at det er væltet ind med ansøgninger fra bl.a. truckførere og lagerarbejdere, efter at virksomheden i en pressemeddelelse efterlyste medarbejdere i december.



Siger noget om jobcentrenes værdi

20 mand er ansat, og det er bare begyndelsen, siger direktøren, der fortæller, at det er grisekød til Kina, der skaber travlhed:

- Min HR-chef har i den grad sved på panden, siger Jan Nielsen, og på avisens Facebook-side, har Niels P fået 17 likes for denne kommentar om de mange ansættelser:

- Når firmaer vælger at at søge folk udenom jobcenter, så fortæller det mig lidt om, hvad jobcentrene er værd, skriver Niels,men hvad tænker du?

