Har BMI på 40: Lægeskift virkede

Hun er fyrre år, har flere angstdiagnoser og et BMI på 40. Derfor bad hun lægen om at komme foran i vaccinen-køen, men blev afvist. En ny læge og to dage senere blev hun inviteret til første stik

- Hej.

- Jeg var udsat for det samme i mit lægecenter i Region H.

- Min læge ville ikke hjælpe mig med at henvise mig til hurtigere vaccination.

De måtte ikke henvise

- Svaret var at de ikke måtte henvise.

- Og da gruppe 10 i slut-marts - den gruppe jeg ellers havde fået at vide jeg var i - blev nedlagt brød min verden sammen og alt kunne være lige meget.

- Jeg kunne ikke andet end at græde i flere dage. Og skiftede læge internt i samme lægeklinik.

Sådan lyder de første sætninger i en af de mails nationen! har modtaget fra læsere, der har læst artiklen om at blive afvist af lægen, når man har bedt at komme foran i vaccine-køen. Afsenderen - der er født i 1981 og beskriver sig selv som sårbar og ung - vil være anonym, men budskabet: At der er forskel på læger, vil hun gerne ud med. Hendes brev fortsætter nemlig sådan her:

Men det måtte min nye læge

- Min nye læge sagde at han ville prøve at henvise mig til gruppe 5, men han kunne intet love.

- Årsagerne til henvisning var BMI på 40, adskillige angstlidelser og så er jeg under udredning for bindevævssygdom med mulig lungepåvirkning.



- 2 dage efter blev jeg indkaldt til vaccination.



- Nogle læger ønsker åbenbart ikke at gøre forsøget. Så kan kun anbefale at skifte læge, hvis muligt, skriver den anonyme, unge sårbare, der altså var fuldt vaccineret i starten af maj.

Er der forskel på læger?

nationen! har spurgt de praktiserende lægers organisation om de har kendskab til om nogle læger har undladt at henvise patienter til fremskyndet vaccination, men det kan de ikke svare på. Det kan Danske Regioner heller ikke.