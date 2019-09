Har boet 15 år i Malmø: Overvejer at flytte til Danmark

- Regeringen må vågne op nu.

- Sverige regeres af tosser.

Sådan skriver Pierre T i en af de kommentarer, der er skrevet på Malmø-avisen Kvällspostens Facebook-profil om en af de seneste bombesprængninger i byen - den der foregik tirsdag aften - og de lokale beboeres reaktion og tanker:



Byg en mur om Malmø

- Byg en 10 meter høj mur rundt om ghettoen Malmø.

- Evakuerer alle, som ikke har en lang straffeattest - og lad resten tage livet af hinanden, skriver Dragan K i an den populær kommentar, og Uno B skriver kort og godt:

- Det nye Beirut.

Malmø er værre end Mexico

I Kvällspostens artikel udtaler en borger - Maria W. - at hun gemte sig bag et plankeværk, da bomben sprang tirsdag:

- Jeg kommer fra Mexico og der sker der en del, men det er værre i Malmø.

Og Magne J. - der er dansker, og har boet i Malmø i 15 år - siger således til avisen:

Overvejer at flytte fra bombe-hverdag

- Jeg er chokeret over, at det her er hverdag i Malmø - med skyderier og bomber.

- Normalt er det stille og roligt, men nu er det kommet tæt på.

- Jeg har boet her i 15 år, men overvejer at flytte tilbage til Danmark, siger Magne.

