Har en god ide og 8 milliarder

- Det er da tudetosset, at der går mennesker rundt med nogle kvalifikationer og higer efter at bruge dem.

- Samtidig med at der er efterspørgsel på arbejdskraft.

Sådan siger Københavns socialborgmester Karina Vestergaard Madsen til DR P4 København om de krav et bredt flertal bestående af Enhedslisten, Socialdemokratiet, SF og Venstre nu vil stille til firmaer, der vil samarbejde med kommunen.

Der mangler hænder - og folk med én hånd vil gerne

Danske firmaer skriger på arbejdskraft, Københavns Kommune bruger 8,2 millliarder kroner på indkøb hvert år - og ifølge VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, er der op mod 50.000 borgere med handicap, der går ledige rundt - selv om de stort set er parat til at tage et arbejde. Og de handicappedes formand, synes kravet til firmaerne lyder rigtig fedt:

- Danmark mangler arbejdskraft. Og forhåbentlig kan forslaget skubbe på for, at vi med handicap også bliver set som en del af løsningen på det problem.

Danske flexjobbere i stedet for tyskere

- For vi giver hellere end gerne en hånd med – selvom nogle af os måske mangler en, siger siger formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen til Københavnliv.dk

Forleden kunne nationen! fortælle at mangel på arbejdskraft f.ex. betyder at Ringkøbing-Skjern kommune nu aktivt arbejder for at få tyskere til at flytte til kommunen. Og det undrede flere sig over på den lokale TV2-station TV Midtvests Facebook-profil:

- Så der er ingen ledige flexjobbere? Ingen seniorer, der ikke kan få job osv, skrev Charlotte M .fex og Kirsten G. var enig:

- Har man forsøgt med evt. flexjobbere-seniorer, der evt gerne vil tage et 20 timers job osv., men hvad siger du?