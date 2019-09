Har fået skældud i 30 år: Landmand-Bent fryder sig over giftfund

- Ja, alle haveejere må bruge deres klør 5.

- Men mange gider ikke.

Sådan skriver Benny P i en af de fire kommentarer, der er skrevet på TV2east.dk om Karise Haveaffaldsplads, der i dag måtte lukke på grund af høje mængder af sprøjtegift i det vand, der siver igennem haveaffaldet og ned i jorden.

Kunne ikke drømme om at sprøjte i min have

Og på TV-stationens Facebook-side er der også haveejere, der undrer sig over, at andre haveejere kan finde på at bruge sprøjtegift:

- Kunne ikke drømme om at sprøjte gift i min have!

- Istedet har jeg plantet en masse blomster og buske som sørger for at der ikke kommer lys til ukrudtet, skriver Louise E og Søren E har fået fem likes for denne bandbulle:

Dovne haveejere - ikke landbruget

- Det har jeg jo sagt og skrevet i mange år.

- Det er sgu ikke i landbruget problemet er, men alle de dovne haveejere.

- Og ikke nok med det, så tror folk også at det hjælper bedere at bruge mere, end der står på brugsanvisningen, skriver Søren.

Kontrolleret i hoved og røv

Bent - der er landmand et sted på sydsjælland, og ønsker at være anonym på grund af forholdet til sine naboerne - har i dag ringet til nationen! for at sige, at han faktisk fryder sig over, at have-ejere, der vil af med affald, nu får problemer med at komme af med det pga af lukningen:

- Vi landmænd har fået skæld ud i 30 år eller mere, når vi bruger sprøjtegift.

- Og vi er blevet kontrolleret i hoved og røv.

Fryder mig faktisk

- Så når det nu er bevist, at almindelige mennesker med almindelige haver bruger så meget sprøjtegift, at der er risiko for grundvandet, så må jeg indrømme, at jeg morer mig.

- Jeg fryder mig faktisk også over, at haveejere nu skal køre endnu længere for at komme af med deres giftige affald, lyder det fra Bent, der synes, at landmænd og haveejere skal behandles - og kontrolleres - ens, men hvad tænker du?