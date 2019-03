Har fuldstændig mistet lysten til integration

Selv om mange flygtninge - trods paradigmeskiftet - fortsætter deres uddannelser, så møder jeg desværre også unge fra Syrien, som fortæller at de fuldstændig har mistet lysten og overskuddet til at integrere sig.

- Tilbage i 2017 mødte jeg Abdallah, da han holdt oplæg på Teater Momentum i Odense.

- Abdallah var blandt gruppen af unge med flygtningebaggrund, der fortalte deres personlige historier om flugt, livet før flugten og om tilværelsen som ung flygtning i Danmark.

Han var ny i landet og talte virkelig godt dansk

- Abdallah gjorde især indtryk på mig på grund af hans entusiasme og evne til at fange publikum i hans personlige fortælling. Efter arrangementet fik jeg en kort snak med Abdallah.

- Han talte utroligt godt dansk, selvom han, til min store overraskelse, på daværende tidspunkt var forholdsvis ny her i landet. Siden den dag har Abdallah og jeg talt en del sammen og han er blevet min gode ven.

Han drømmer om at læse sociologi

- Abdallah arbejder i DFUNK (Dansk flygtningehjælp Ungdom), hvor han inddrager de ressourcestærke flygtninge i noget frivilligt arbejde, samtidig med at han jævnligt holder oplæg rundt omkring i landet på forskellige skoler. Han drømmer om at læse sociologi på universitetet, når han har færdiggjort gymnasiet.

- Abdallah har altid været en energisk og snaksalige person. Han elsker at tale om sine drømme og ambitioner. Sådan husker jeg ham allerede fra første gang vi talte sammen.

- Men i sidste uge, hvor vi ude at spise sammen på en restaurant i Odense, var det pludselig en hel anden Abdallah, jeg sad over for.

- Han var nærmest nedtrykt, da han talte om det nye paradigmeskifte. Og det var svært for mig at gøre noget, da han sagde følgende:

Nu spørger han: Hvorfor vil I ikke have mig her i landet?'

- 'Jeg har mistet lysten til at gå i skole. Mine drømme og mål er gået i vasken. Jeg kan ikke sove om natten på grund af frygt for at blive sendt hjem til Syrien, hvor jeg kan risikere at blive slået ihjel. Hvorfor vil de ikke have mig her i landet, når jeg har gjort alt, hvad de krævede af mig'.

- Her sad jeg over for en ung mand, der har boet i Danmark i fire år, har knoklet hårdt for at lære sproget, er aktiv på arbejdsmarkedet,er i gang med en gymnasial uddannelse og som aldrig har begået kriminalitet. Men alligevel er han uønsket i vores samfund.

- Har vores politikere slet ikke overvejet, at vi taler om mennesker? Det er mennesker som er flygtet fra krig og bomber - og mange af dem har endda forladt deres familier.

- Det er utroligt deprimerende, at hele flygtningedebatten skal gøres op i økonomi og statistikker. Vi glemmer helt, at det her handler om individer, som har mistet og alt og fortjener at blive behandlet med respekt, i det land, som de er kommet til.

Unge har fuldstændig mistet lysten til at integrere sig

- Selv om mange flygtninge på trods af paradigmeskiftet fortsætter på deres uddannelser, så møder jeg desværre også unge fra Syrien, som fortæller mig, at de fuldstændig har mistet lysten og overskuddet til at integrere sig.

- De fortsætter gerne på uddannelsen, men de kan ikke længere se et formål med det.

- Det hele er blevet meningsløst for dem, hvilket jeg (desværre) også godt kan sætte mig ind i.

- Det er svært at have en stabil og velfungerende hverdag, når vi har folkevalgte politikere, der gang på gang udfordrer menneskerettighederne og gør livet svært for dem, som i forvejen kæmper en hård kamp.

- Det er på tide, at vi som danskere, siger fra. Vi bør fremme ønsket om et Danmark, hvor flygtninge behandles med respekt og værdighed, skriver Ehab, men hvad tænker du?