Har han glemt det?

Joe Biden meddelte sidste år, at der skulle bygges kornsiloer i Ukraines nabolande. De skulle sikre at bl.a. polske landmænd ikke skulle konkurrere med billigt ukrainsk korn. Nu raser Polen, for intet er sket

- Biden gav dette løfte offentligt.

- Men da vi (for en måned siden red.) begyndte at stille spørgsmål, var der ingen i Biden-administrationen, der var klar til at svare.

Sådan siger Jadwiga Emilewicz, Polens statssekretær for udviklingssamarbejde med Ukraine, til mediet Financial Times om det billige ukrainske korn hendes landsmænd i landbruget frygter, fordi det presser priserne.

Forbud - ellers laver vi det selv

Ukraine er som bekendt en af de største kornproducenter i Europa - og selv om EU pga Ruslands invasion gjorde det lettere for landet at eksportere og dermed hente indtægter til landet, har fem nabolande med Polen i spidsen indført deres helt eget kornstop, der gælder til 15. september.

Og lige nu siger de fem lande, der også tæller at de vil forlænge importforbuddet frem til nytår. Bla fordi, der ikke er bygget de lovede siloer:

- Vi støtter et forbud mod import til vores lande indtil udgangen af året.

- Og selvom det mislykkes, vil nogle lande indføre deres egne restriktioner.

- Vores holdning er klar, sagde den polske landbrugsminister Robert Telus i fredags ifølge Reuters, der også skriver at Polen vil sige nej til ukrainske hindbær.

Ukraine ramt: En kniv i ryggen

Polen - der ellers er en de mest trofaste af Ukraine - argumenterer med, at det billige ukrainske korn kan svække landets økonomi. Og at støtten til Ukraine i sidste ende kan ende med at blive mindre:

- Det er ligesom i et fly, der styrter. En mor skal tage den første iltmaske på, og derefter redde sine børn, siger statssekretæren, men hvad siger du?