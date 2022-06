Har ikke 25 millioner til en villa

Det blev et stort ja fra Danmark til at afskaffe forsvarforbeholdet. Men i Sønderjylland var 'ja'-et lidt mindre stort - og flere steder vandt 'nej' faktisk

- Sønderjyderne har jo prøvet at være under fremmed herredømme og ønsker vel at være danskere - og ikke europæere.

Sådan skriver Elna J. i en populær kommentar (seks likes) på TVSyds Facebook-profil om de mange nej-stemmer, der - i forhold til landsresultatet - var i Sønderjylland.

Kanoner vender tilbage til Dybbøl

Ni valgsteder med nej-flertal

Tønder-kredsen, Aabenraa-kredsen, Sønderborg-kredsen, Haderslev-kredsen, Esbjergkredsen, Vejen-kredsen og Kolding-kredsen havde såldes alle nej-procenter på over 36-39, mens landresultatet endte på 33,1. Og hele ni valgsteder havde faktisk 'nej'-flertal.

Lidt over halvdelen i Jerne stemte - og flertallet vil altså beholde forsvarsforbeholdet. Screenshot fra KMD Valg

Her finder man patrioterne

Det var små valgsteder som Døstrup, Over Jerstal, Høm, Føvling, Hjortsvang, Herslev, Ravsted og Abild, der altså alle havde overvægt af vælgere, der ville beholde forsvarsforbeholdet. Og så var der afstemningstedet Jerne i Esbjerg By-kreds, hvor hele 4493 havde mulighed for at stemme. Her stemte 50,1 procent nej:

- Der er vist tydelig indikation på, at en del sønderjyder er lidt klogere end folk i resten af landet. Og ikke har ladet sig manipulere af politisk nonsens bl.a, fra sosserne, der har blandet krigen i Ukraine ind for et ja, skriver KB, og Sigrid S. bruger lidt færre ord:

- Sønderjylland……det er her man finder patrioterne, skriver hun.

Tjener over 600.000 kr - og stemmer ja

Danskere klumper sig sammen

Landsdelens avis, Jydskevestkysten, har talt med Robert Klemmensen, valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, om resultataterne. Og han er ikke overrasket at Sønderjylland stemmer anderledes end folk i f.ex. Nordsjælland:

- Fordelingen viser, at Danmark på nogle parametre er mere segmenterede, end vi kan lide at tro. At folk har det med at klumpe sig sammen i bestemte kommuner med andre af samme uddannelsesniveau og lignende sociale vilkår.

- Dele af det er selvfølgelig styret af boligpriser - det er eksempelvis ikke alle, der kan lægge 25 millioner kroner for en villa i Hellerup, siger han men hvad siger du?