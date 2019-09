Har ikke råd til dårlig omtale: Kok dropper 'fed' ret

- Vi valgte at tage det af menuen, for man er nødt til at vælge sine kampe med omhu.

- De her mennesker er jeg ikke interesseret i at diskutere med.

- Det er fanatiske mennesker.

Se også: SF vil forbyde foie gras-produktion

Vi har ikke råd

Sådan siger Rasmus Vemmelund, der er chef for nyåbnede restaurant Bror Ditlev i Kolding, til jydskevestkysten.dk, om at han i går valgte at fjerne den omdiskuterede ret foiegras fra menukortet:

- Der har været omkring ti opslag på Facebook-siden om foie gras, og et enkelt handlede om kommende demonstrationer, oplyser restaurantchefen til avisen, og på Facebook tilføjer han, at det normalt er imod hans ideologi at bøje sig:

Tænker på de stakkels dyr

- Men vi er nystartede og har ikke råd til kampen, samt dårlig omtale, skriver han. Og ser man på Jydskevestkystens Facebook-profil, så er den beslutning ikke helt tosset:

- Ja. det synes jeg helt bestemt med tanken på de stakkels dyr, der skal lide for at mennesker skal følge deres lyst, skriver Elsebet H således, og Hanne F - der har høstet 15 likes - giver også restauranten ros:

Kunderne er sig selv nærmest

- Vi mennesker skal begynde at skære ned på nogle af de ting der er unødvendige...og som fremstilles på barbarisk vis for at tilfredsstille en kundegruppe som er sig selv nærmest.

- Mere af den slags, tak...og thumbs up til restauranten for at lytte...

- Omend det mest er for at undgå tumult og dårlig omtale, skriver Hanne F.

DR programmet Detektor undersøgte foiegras-modstandernes argumenter i begyndelsen af august, og bad tre danske professorer om at vurdere dem. Det kom der en artikel, der fik overskriften 'Detektor: Intet videnskabeligt belæg for, at foie gras-ænder lider, ud af men hvordan har du det med tvangsfodrede dyr?