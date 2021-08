Har ikke råd til ny vandmåler: Enlig mor raser

Først fik hun en ekstraregning på 2500 kroner - så fik hun at vide, at hun selv skulle betale for den defekte måler. Nu er enlig mor på SU desperat

- Forleden modtager jeg et brev fra min udlejer.

- Det drejer sig om en defekt vandmåler, som er udskiftet, og som JEG som lejer skal betale for.

Sådan indleder M, der er enlig mor på SU, et brev til nationen! om at være lejer og føle sig som en ’dørmåtte’ for de rige og grådige.

Først ekstraregning - så regning for ny måler

Det er ikke første gang, at M skriver til nationen! om vand.

Den nu udskiftede måler var sandsynligvis skyld i den ekstraregning for vand på 2500 kroner, hun fik tilsendt i juni – en regning, der som du måske husker betød, at hun måtte aflyse sommerens tur til Legoland med børnene.

Læs/genlæs: Ingen tur til Legoland: Enlig mor fik ekstra varmeregning

Hvis de får penge nu, slipper jeg for gebyr

Nu synes M, at der skal skrives om hendes målere - og de ekstraregninger, der rammer hende - igen. Og den måde, store firmaer driver forretning på igen.

Hendes brev – som nationen! har bedt udlejeren Barfoed Group om at kommentere – fortsætter derfor således:

- Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvorfor det er mig - som lejer - der skal afholde udgiften til en defekt måler.

- Det har jeg så diskuteret med en stakkels bogholder, og jeg har også gjort det klart, at jeg ikke vil betale rykkergebyr for en regning, jeg overhovedet ikke har modtaget.

Men jeg har ikke pengene - så jeg må afdrage

- De vil gerne sløjfe rykkergebyret, hvis jeg betaler nu, men jeg modtager SU, og bor alene med mine to børn, og beder derfor om en afdragsordning.

- Jeg ender jo nok med at afbetale på både varmemåler og rykkergebyr, indtil det bliver forår igen - men sådan er det at være en af de små som trynes af det store lortefirma.

Så uendelig træt

- Jeg er bare så uendeligt træt af at være de grådige velstilledes dørmåtte og synes de 2500 kroner, jeg betalte som konsekvens af, at den var defekt, burde være nok, skriver M.

Og nationen! har bedt udlejeren svare på, om det virkelig kan være rigtigt, at lejere både skal betale ekstra vand- og varme-regninger, der kan skyldes defekte vandmålere OG derefter betale for udskiftning af måleren, der sandsynligvis er skyld i den ekstra regning. Og det svarer de sådan her på:

Tekniker: Der var var manipuleret med måleren

- I forbindelse med måleraflæsning på ejendommen, blev det konstateret af ekstern samarbejdspartner Clorius, at målerinstallationen ikke var intakt, og der blev derfor aftalt et service besøg med lejer.

- Her fandt teknikerne ud af, at der var blevet manipuleret med måleren, hvorfor opkrævning for ny måler og tekniker skal betales af lejer, skriver Barfoed.

Har ikke hørt om det før og har ikke gjort det

M siger til nationen!, at ingen har oplyst hende om, at hun er beskyldt for manipulation, men blot er blevet oplyst, at ansvaret for at vedligeholde målere påhviler lejer.

Hun siger også, at hun IKKE har manipuleret, og at det jo også ville være dumt at manipulere, så ens vandregning vokser.

Men hvad siger du?