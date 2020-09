Har levet 15 år i asylsystemet: Hjælp

- Jeg hedder Ibrahim og jeg er 15 år og født i Sandholmlejren.

- Min søster hedder Özlem, hun er 12 år og også født i Sandholmlejren.

- Det var der vi boede, indtil vi fik lov til at bo i et hus i Allerød, hvor vi fik hvert sit værelse.

- I huset kunne vores venner komme på besøg, og vi kunne selv bestemme, hvornår vi kom og gik.

- Vi gik begge to I Blovstrød skole, men så skulle vi flytte til Sjælsmark.

Dele værelse med mor og søster

Sådan lyder de første sætninger i et brev nationen! har modtaget fra to unge asylsøgere, der synes livet er meget svært. De to har stadig kontakt med en pædagog, de lærte at kende i børnehaven i Blovstrød. Hun hedder Grethe, og hun har hjulpet med at skrive brevet, som de håber kan være med til at sætte fokus på deres håbløse situation. Lige nu venter de nemlig på at blive udvist til Nordirak.

- På Sjælsmark skulle jeg så dele værelse med min mor og Özlem.

- Vi kunne hænge tøj mellem sengene, så vi ikke kunne se hinanden, men jeg kunne høre, når min mor græd og når min søster råbte.

- Min far blev syg, og min mor kunne ikke lide de andre på centeret, fordi de skændes og nogen slog min mor.

Se også: Børnefamilier fra Sjælsmarks skæbne afgjort

Ikke vores skyld vi blev født i Sandholm

- Nu bor jeg så i Avnstrup sammen med Özlem og min far, mens min mor bor i Sjælsmark.

- Vi går ikke længere I Blovstrød skole og Özlem ser ikke sin veninder mere.

- Det er ikke vores skyld, at vi blev født I Sandholmlejren og det er heller ikke vores skyld, at vi ikke kan bo som vores gamle skolekammerater.

- Vi har aldrig været udenfor Danmark og aldrig set det sted i nord Irak, hvor vi skal hen.

- Kære Mette, du siger at du er Børnenes statsminister, er du ikke også vores?

- Og hvis du ikke, hvem er det så, der skal passe på os, skriver Ibrahim, der i weekenden blev indlagt på Skt Hans med depression. Han spiser iøvrigt heller ikke, oplyser Grethe, der synes familien er blevet kastebold i et uretfærdig system.

Se også: Ellemann-Jensen vil have børnene tilbage på Sjælsmark