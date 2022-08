Har milliard: Vil købe jysk by

Energiselskabet Better Energy har én, måske to, milliarder med i lommen til opkøb af 60 grunde i byen Andst. Selskabet vil stille solceller op

- Nej tak!

- Væk fra naturen og op på tage af industribygninger og den slags istedet.

Sådan skriver Kennet S. i en af de 391 kommentarer, der siden tirsdag er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om et solcelleprojekt i byen Tirslund i Vejen kommune.

Mødt med protester

Planen er her at sætte solceller op på 104 hektar i området - men op mod 100 lokale har protesteret til kommunen.



Og nu sætter en anden - og større - solcelleplan gang i debatten i Andst, der også ligger i Vejen kommune.

Energiselskabet Better Energy har nemlig sendt et brev ud til byens borgere om projektet og Jydskevestkysten skriver, at firmaet har mellem én og to milliarder klar til at opkøbe i alt 60 grunde.

Anders Nielsen, udviklingsdirektør i Better Energy, er derfor rundt for at tale med de lokale:

Alt det gode ved solcelleparker

- Vi skal finde ud af, hvem der vil være med, siger Anders Nielsen til Jydskevestkysten og til nationen! uddyber firmaet, hvad projektet indebærer:

- Dialogen i Andst er på et meget tidligt stadie, så vi kan endnu ikke sige om det bliver til noget.

- Næste skridt er, at vi inviterer lokalområdet med helt ind i maskinrummet, så de kan være med til at udvikle alt det gode, der følger med vores solcelleparker.

Nyttehaver og stisystemer

- Fx rekreative områder, ladestation, shelters og picnicområder, nyttehaver og stisystemer – til inspiration kan man kigge på vores projektansøgning ved Viuf, nord for Kolding, hvor mere end 640.000 m2 fritholdes til grønne korridorer, skriver Better Energy, der har sendt dette kort med over planerne fra Viuf:

Der er for vildt

Better Energy har indkaldt Andst-borgerne til informationsmøde d. 21.9 - og skal man tro debatten på byens Facebook-side, så bliver der fyldt:

- Det da for vildt, skriver Sandie J.

- 21. september kl 19.00 er noteret i kalenderen, skriver Rasmus S. og Keld J. har fået 16 likes for denne:

Det virker forkert

- Er der mon andre end mig der tænker, at der da må være noget ringere jord, der kan dækkes med solceller?

- Det virker forkert at bruge godt landbrugsjord til det. Både dyr og mennesker skal vel stadig bespises med diverse afgrøder, skriver Keld, men hvad tænker du?